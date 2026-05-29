Egy napon belül kétszer is gyorshajtáson értek egy postásautót Mihálygergén

Ugyanazt a postásautót mérte be kétszer is a traffipax csütörtökön délelőtt Mihálygergén - közölte a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon pénteken.

A sebességellenőrzéskor az első alkalommal 66 kilométer/órával, nem sokkal később, ugyanazon az útszakaszon 72 kilométer/órával közlekedett a postásfurgon a legfeljebb 50 kilométer/óra megengedett sebesség helyett.

A szabályszegő járművezető összesen 100 ezer forint közigazgatási bírságra és 8 büntetőpontra számíthat.

A rendőrség kiemelte: a gyorshajtás továbbra is a közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, a megengedett sebesség túllépése jelentősen növeli a fékutat, és csökkenti a reakcióidőt, ami könnyen vezethet balesethez.

(MTI)