Több mint 22 ezer gyorshajtót szűrt ki egy hét alatt a rendőrség

Több mint 22 ezer gyorshajtót szűrt ki egy hét alatt a rendőrség augusztus 4. és 10. között a Roadpol Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egyhetes országos akciójának keretében - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján szerdán.

Az ellenőrzés során 22 487 gyorshajtót szűrtek ki, egy kisbusz rendszámtáblája mögött tiltott lézerblokkolót találtak a rendőrök, illetve egy lopott sportautót is sikerült visszajuttatni az eredeti gazdájához - tartalmazza a közlemény.

(MTI)