Cigánybűnözés :: 2026. június 25. 22:24 ::

Lakatos "S-Mercivel vagyok, te ravatal!" Brendon 4 millió forintos órát villantott szabadulásakor

A tiszás cigány, Balogh Mihály után most a tartalomgyártó cigánybűnöző Lakatos Brendon villantott egy szerénynek nem nevezhető karórát, miközben természetes lakóhelyéről - a börtönből - visszatelepítették a vadonba, vagyis rászabadították a társadalomra.

Míg Balogh egy Breitling Navitimer Heritage A35340 modellt viselt , melynek ára állapotától függően 1,25 és 2,8 millió között mozoghat; addig a fogtündérrel láthatóan jó barátságot ápoló Brendon egy Ulysse Nardin Marine Chronometer 1185-122-8M/41 karórát viselt a csuklóján - pedig esetében a bilincs jobban illene az említett testrészre.

A Beszéljünk az órákról Facebook-oldal ismertetője szerint a marine chronometer - magyarul tengerészeti kronométer - egy hajózási navigációt segítő óra volt, ami a kialakítása a felfüggesztése és a pontossága miatt konkrét fegyvertényt jelentett a 18. században, és fel volt készítve a tenger minden viszontagságos körülményére. Egyszerűen arra lettek tervezve, hogy a legzordabb körülmények között is pontosak legyek.



Ulysse Nardin Marine Chronometer 1185-122-8M/41 (kép - Luxury Souq)

A szakértő azt is elmondja az óráról, hogy gyémánttal bevont szilícium horgony gátszerkezete van, ami így nem igényel kenést, mégis pontos tud maradni, ezenkívül természetesen szilícium hajszálrugóval is érkezik, mivel a szilícium technológia legnagyobb királya az Ulysse Nardin.

Ez a modell már nincs forgalomban, jelenleg olyan 11-12 000 € nagyságrendben lehet őket a másodpiacon látni, ami kb. 4 millió forintnak felel meg.



Lakatos Brendonnak a fogorvoson megspórolt pénzből telik szép órára?

Feltűnő, hogy mind a két cigány navigációt segítő karórát viselt. Míg Balogh óráját a repüléssel, addig Brendonét a hajózással lehet összefüggésbe hozni. A két cigány biztosan precíz módon kihasználja az óra adta lehetőségeket, s gyakran használják a bonyolult matematikai megoldásokkal kiszámítandó értékeket a tájékozódáshoz. Amennyiben a cigányok őshazájába vezető utat keresnék, nem kell milliós összegeket költeniük, ingyen is útbaigazítjuk őket, természetesen lemenő és fölmenő, oldalági és egyéb rokonságukkal egyetemben.

KG - Kuruc.info