Extra :: 2026. június 26. 15:27 ::

A Microsoft újabb évvel hosszabbította meg a Windows 10 támogatását

A Microsoft újabb egy évvel meghosszabbította a Windows 10 kiterjesztett biztonsági frissítéseinek (ESU) programját 2027. október 12-ig - a változásról a Windows Latest számolt be, amit a Microsoft hivatalosan is megerősített.



Illusztráció: Windows Latest

A Microsoft magyarázata szerint a plusz év lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyebben áttérjenek a Windows 11-es számítógépekre, miközben továbbra is megkapják a kritikus biztonsági frissítéseket.

A hosszabbítás kizárólag az ESU programra vonatkozik. Nem tartalmaz új funkciókat, sem biztonsági javításokat vagy technikai támogatást - a felhasználók csak havi biztonsági javításokat kapnak.

(MTI)