Anyaország, Videók :: 2026. június 26. 17:46 ::

Magyarázkodik már Magyar, de kitart (még) a választójog bolsevik korlátozása mellett

Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett tízezer észrevétel 95 százaléka támogatja, hogy korlátozzák az országgyűlési képviselőség maximális időtartamát - közölte Magyar Péter pénteki Facebook-bejegyzésében.

A kormányfő egyúttal felhívta a figyelmet, hogy a témában szombatig lehet véleményt küldeni. (A törvényjavaslat itt véleményezhető .)

Magyar Péter egy másik bejegyzésében - 2024-es kampányfelvételekkel - arra emlékeztetett, hogy a korlátozásról már korábban is beszélt, "nem árult zsákbamacskát", és pártja "azt valósítja meg, amire felhatalmazást kapott".

"Jó lenne, ha a magukat elemzőnek, politikusnak vagy újságírónak nevezők felhagynának azzal a hazugsággal, hogy ez nem szerepelt a Tisza programjában!" - fogalmazott a kormányfő.

Az alaptörvény-módosítás értelmében egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig töltheti be a tisztséget, de újabban már - újra - 8 évet is emleget Magyar. Az előterjesztők a korlátozást azzal indokolják, hogy "ez erősíti a demokratikus megújulást, és korlátozza a hatalom bebetonozódását".

Nyolc év, két ciklus - énekelte el többször is MP 2024-ben:

(MTI nyomán)

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