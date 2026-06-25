Anyaország :: 2026. június 25. 22:56 ::

Mostantól megjelenítik az Országgyűlés honlapján a szavazásokról való hiányzásokat

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető, felhasználóbarát adatbázisban - közölte a politikus a Facebook-oldalán csütörtökön.

Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az Országgyűlés négy ülésétől "jónéhány képviselő látványosan távol maradt". Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka, minden más előtt - tette hozzá.

Rámutatott: az Országgyűlésről szóló törvény szerint ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem vett részt, és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj-megvonásról dönthet. Forsthoffer Ágnes rögzítette: a kirívóan magas képviselői hiányzásokkal érintett párt határidőben benyújtotta a korábbi szokások szerinti rövid nyilatkozatát, mely szerint a májusi távolléteket kivétel nélkül igazoltnak tekinti. Jelezte: ezt követően külön kérésére benyújtották a hiányzások részletes indoklását is. "Nem szeretném minősíteni a megjelölt okokat, vagy megkérdőjelezni azok valódiságát" - fogalmazott, majd hozzátette, "egy bizonyosan látszik: az elmúlt időszakban elromlott az erkölcsi iránytű".

Leszögezte: ezen a jövőben változtatni kell, a közbizalom újjáépítése és megtartása érdekében. Mint írta, a tanulságokat levonva, a részben sajátos ülésezési rendre is tekintettel, májusra tiszteletdíj megvonását nem rendelte el.

Az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte azonban a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználóbarát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető - tudatta.

Azt írta, júniustól kezdődően az Országgyűlés munkarendje kiszámíthatóvá vált. "Úgy vélem, hogy a jövőben kizárólag egészségügyi ok, valamint hivatalos, országgyűlés/kormány általi kiküldetés, kötelezettség méltányolható igazolt hiányzásként" - fejtette ki, hozzátéve, hogy "a legfelemelőbb természetesen az lenne, ha a képviselői jelenlétet nem a pénzügyi szankciók garantálnák, hanem a felelősségtudat és a lelkiismeret".

Bejegyzését zárva Forsthoffer Ágnes egyre jobb egészséget kívánt a képviselők további munkájához.

A parlament honlapján elérhető adatbázis szerint a hiányzásokban érintett 17 képviselő túlnyomó többsége fideszes.

(MTI)