Anyaország :: 2026. június 26. 10:20 ::

Kapitány arra kér, éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsük le otthonunkat

Az esti, 18 és 21 óra közötti időszakban csökkentsük az áramfogyasztást! – írta Kapitány István a Facebook-oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a nyári kánikulában mindannyian tehetünk azért, hogy a villamosenergia-ellátás továbbra is biztonságos és zavartalan maradjon. Ehhez nincs szükség nagy áldozatokra, csupán néhány tudatos döntésre.

Kapitány szerint különösen az esti, 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra, ezért ha tehetjük:

ebben a három órában mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsük le otthonunkat,

érdemes a különböző eszközök (laptopok, telefonok, elektromos autók) töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését későbbi órákra, 21 óra utánra időzíteni.

A tárcavezető egyúttal jelezte, hogy a magyar villamosenergia-rendszer szakemberei éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy mindenki számára biztosított legyen a folyamatos ellátás. „Egy kis odafigyeléssel mi is segíthetjük ezt a munkát – miközben saját villanyszámlánkat is csökkenthetjük. 18 és 21 óra között néhány apró döntés is sokat számít” – jelezte.

A hőség egyébként mindeközben tovább fokozódik, akár 38 fok is lehet pénteken.

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