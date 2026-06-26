Anyaország :: 2026. június 26. 16:59 ::

Radikálisan csökkentik a plakáthelyek számát Budapesten; drágább lesz a taxizás

Várhatóan nagyjából 10 ezer plakáthelyet megszüntet a mai 15 ezerből, megtiltja az óriásplakátokat és a reklámhálókat, ötödére csökkenti a hirdetőoszlopok számát az év végéig a Fővárosi Közgyűlés pénteki döntése.

A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 4 nem szavazat ellenében támogatta a testület.

A reklám- és reklámeszköz-elhelyezési tilalommal érintett területek meghatározásáról szóló rendelet szerint a jövőben Budapesten közterületen és közterületről látható magánterületen reklám alapvetően az utasváró részét képező, tehát közcélt is szolgáló citylight reklámeszközön, illetve úgynevezett vonalas tetőreklámként, továbbá a hagyományos belvárosi sugárutak esetében hirdetőoszlopon jelenhet meg.

Augusztus 1-jétől drágább lesz taxival utazni

Augusztus elsejétől drágább lesz majd taxival utazni Budapesten, miután a Fővárosi Közgyűlés pénteken módosította a taxirendeletet. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő, továbbá lesz 800 forintos reptéri díj.

A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület.

A budapesti személytaxi-szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott. A taxis érdekképviseleti szervezetek - kiemelten a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete és a Fővárosi Taxi Egyesület - valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a személytaxi-szolgáltatás hatósági árának emelésére tettek javaslatot. Az érdekképviseleti szervezetek a tarifa emelését a legutóbbi emelés óta eltelt három évben bekövetkezett inflációs változásokkal indokolták - olvasható az elfogadott előterjesztésben.

(MTI)