Anyaország :: 2026. június 26. 07:56 ::

Jó hír a Nébihtől: az olaszrizlingek élelmiszerbiztonsági és minőségi szempontból is megfeleltek

Olaszrizlingeket vizsgált a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), a vizsgált borok az élelmiszerbiztonsági és -minőségi vizsgálatok, valamint a jelölés-ellenőrzés szempontjából is megfeleltek - közölte a Nébih az MTI-vel.

A hivatal a nyár eleji Szupermenta terméktesztjén ezúttal a nagy kereskedelmi láncok kínálata alapján 27 olaszrizlinget hasonlított össze; a különböző borvidékekről származó italok mindegyike 2025-ös évjáratú volt.

A laboratóriumban a szakemberek elsősorban az olaszrizlingek alkohol- és cukortartalmát, valamint a borokban található sav és kén-dioxid mennyiségét ellenőrizték. A tesztelt italok alkoholtartalma - címkéjük szerint - 11,0 és 13,5 százalék között mozgott, amelyet a laboratóriumi eredmények is megerősítettek. A hivatal azt is megnyugtatónak nevezte, hogy a vizsgált borok ténylegesen olaszrizling szőlőfajtából készültek.

Kiemelték, hogy valamennyi tétel megfelelt a hatósági adatbázisban szereplő olaszrizling fajtára vonatkozó adatoknak, az olaszrizlingek beltartalmi és élelmiszerbiztonsági jellemzői megfeleltek az előírásoknak.

A közlemény szerint azt is ellenőrizték, hogy a kötelezően feltüntetendő tartalmi elemek, például: az alkoholtartalom, a forgalombahozatali azonosító szerepel-e a címkéken, valamint az egyéb jelölések megfelelnek-e a kritériumoknak. A szakemberek ezen a téren sem tapasztaltak hiányosságokat, mindegyik borászati termék eleget tett a jogszabályokban és a vonatkozó termékleírásban előírtaknak.

A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatánál a szakértő és laikus borkedvelők értékelése alapján az első helyre a Dobosi Olaszrizling 2025 került, második helyen az Ostoros Olaszrizling 2025 végzett, míg a harmadik a Feind Olaszrizling 2025 lett.

Közleményében a Nébih felhívta a figyelmet, hogy az alkoholtartalmú italok fogyasztásakor minden esetben, nyári időszakban különösen fontos a mértékletesség. Nagy melegben és hőség idején főként tiszta vízzel javasolt pótolni a szervezet fokozott folyadékszükségletét.