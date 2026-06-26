Külföld, Háború :: 2026. június 26. 06:20 ::

Trump: a Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll

A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt követően, hogy az iráni Iszlám Forradalmi Gárdának tulajdonított dróntámadás ért egy szingapúri zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót az ománi partok közelében.

Az elnök egy Fehér Házban washingtoni idő szerint csütörtökön este tartott rendezvényen kijelentette, hogy az Egyesült Államok a "puszta erő" pozíciójából tárgyal Iránnal, és megismételte, hogy Teherán "sürgősen megállapodást akar kötni", valamint ismét kijelentette, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez.

Donald Trump egyben közölte, hogy Irán az amerikai mezőgazdasági termékek új piaca lehet, miután a korábban befagyasztott pénzből az Egyesült Államoktól vásárolnak gabonát, szóját és kukoricát.

(MTI)