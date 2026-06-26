Anyaország :: 2026. június 26. 19:20 ::

Hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök - kivételesen nem visszamenőleges hatállyal

Hét főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök - derül ki a Magyar Közlönyben pénteken megjelent határozatból.

A dokumentum szerint a vidék- és településfejlesztési miniszter javaslatára Bede Péter Józsefet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal, Bozsolik Róbert Zsoltot a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, Cseresnyés Bélát a Zala Vármegyei Kormányhivatal, Fröhlichné Hamar Editet a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, Kovács Évát a Heves Vármegyei Kormányhivatal, Sinka-Ács Juditot a Somogy Vármegyei Kormányhivatal és Tyukodi Dávidot a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal élére nevezi ki június 29-ei hatállyal Magyar Péter.

(MTI)