Külföld :: 2026. június 26. 06:44 ::

Tovább emelkedett a földrengés halálos áldozatainak száma Venezuelában

Venezuelában már 235-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma - számolt be csütörtök késő este a helyi egészségügyi minisztérium.

Két erős, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg szerdán Venezuela északi és középső részét, mindössze 39 másodperc különbséggel.

A földrengésekben legalább 4300 ember megsérült - közölte Carlos Alvarado egészségügyi miniszter az állami televíziónak adott interjúban.

"Sajnálatosan mintegy 235 olyan sérültet fogadtunk, akik életjelek nélkül érkeztek, vagy még az egészségügyi központjainkba való beérkezésük közben elhunytak" - mondta Alvarado. "A kórházak tele vannak sérültekkel, ezért tábori kórházakat is létesítettünk" - tette hozzá.

Nemzetközi segélycsapatok készülnek a venezuelai bevetésre, miközben a világ számos országa felajánlotta támogatását. Mentőalakulatok érkeznek egyebek mellett Németországból, Svájcból, Franciaországból, Spanyolországból és Mexikóból is.

A károk különösen kiterjedtek voltak a karib-tengeri partvidéken fekvő La Guaira államban, de a hatóságok szerint a földrengés súlyos károkat okozott a fővárosban, Caracasban, valamint más régiókban is.

(MTI)