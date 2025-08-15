Anyaország :: 2025. augusztus 15. 09:11 ::

Mi hazánkos fellépés után már a kormány is elkezdett a gyerekek kütyüfüggése miatt aggódni

A digitalizáció gyors ütemű fejlődése új kihívásokat és veszélyeket támaszt a gyermekek egészségére, amelyről minden szülőnek tudnia kell - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) pénteken az MTI-vel.

A tárca közleménye szerint a digitális eszközök korai és túlzott használata súlyosan károsíthatja a gyermekek idegrendszeri, érzelmi és szociális fejlődését, valamint növeli a veszélyes online tartalmakkal való találkozás esélyét, különösen hároméves kor alatt.

A megnövekedett kisgyermekkori digitális eszközhasználat negatív hatással van a gyermekekre, többek között az óvodaérettségre is, a kialakult hátrányok elsősorban a megkésett beszédfejlődés, a figyelem, a koncentráció csökkenése és a monotónia-tűrés területén érhetőek tetten - írták.

A digitális eszközök gyermekekre gyakorolt káros hatásainak csökkentése érdekében - T/12424. számmal - törvényjavaslatot nyújtottak be, melynek értelmében minden digitális eszköz – legyen az telefon, számítógép, televízió, játékkonzol vagy más készülék – forgalmazója köteles figyelmeztető tájékoztatót elhelyezni a kisgyermekekre gyakorolt káros hatásokról, akár azt üzletben, akár online értékesíti - közölték.

"A gyermekek egészséges fejlődése és a fiatalok lelki egészségének védelme nemzeti érdek. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítanunk a digitális eszközhasználattal járó, sokszor visszafordíthatatlan károk megelőzésére és az egyre nyilvánvalóbb veszélyek elleni hatékony védekezésre. Magyarországon kiemelt ügy a gyermekek védelme ezért támogatjuk a benyújtott törvényjavaslat elfogadását is" – idézi a tárca közleménye Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és fiatalokért felelős államtitkárt.

