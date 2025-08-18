Anyaország :: 2025. augusztus 18. 18:07 ::

Vandál verte szét a MÁV emeletes motorvonatát, legalább 50 milliós a kár

Vasárnap éjjel Újszászon egy ismeretlen személy rongálta meg a MÁV egyik KISS motorvonatát. A társaság közleménye szerint legalább 10 ablakot törtek be, emellett szétverték a belső monitorokat is, valamint az érintett állomás egyik esőbeállója sem úszta meg sértetlenül az incidenst.

Az anyagi kár legalább 50 millió forint, de a vállalat szerint az utasok szenvedik el a nagyobb sérelmet, mivel az érintett szerelvény hosszabb ideig nem vehet részt a forgalomban, így akár nem akadálymentes járat is közlekedhet Budapest és Újszász között.

A MÁV feljelentést tett az ügyben, a rendőrség keresi az elkövetőt. A szerelvényen és az állomáson lévő kamerarendszerek minden bizonnyal rögzítették az incidenst.

Közben frissítésként már azt írták, a kamerafelvételek alapján a rendőrség azonosította az elkövetőt, és kiadta ellene a körözést.

(Index nyomán)