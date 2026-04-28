2026. április 28. 11:51

Lőszereket és fegyvert találtak egy török férfinál Röszkén

Egy félautomata pisztolyt és ötven darab lőszert találtak a pénzügyőrök egy török férfinál Röszkén - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság kedden az MTI-t.

A közlemény szerint a pénzügyőrök a belépésre jelentkező francia rendszámú személygépkocsit vezető sofőr poggyászait ellenőrizték. A látható helyre tett, az autó csomagtartójában és az utastérben található hátizsákokban a szokásos útiholmik mellett ötven darab 9x19 mm-es Parabellum lőszert és szétszerelve egy Springfield Armory XD típusú maroklőfegyver találtak. A személyautó sofőrje magáénak vallotta a főként az Egyesület Államokban a rendőrség és más bűnüldöző szervek által rendszeresített pisztolyt és a töltényeket.

A gépjármű vezetője ellen a NAV munkatársai az ország területére működőképes lőfegyver engedély nélküli behozatalának, átszállításának, kivitele bűntettének megalapozott gyanúja miatt tettek feljelentést.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy Magyarországra kizárólag tartási- és szállítási engedéllyel szabad lőfegyvert, hozzá tartozó alkatrészt, valamint lőszert behozni, kivinni, illetve átszállítani.