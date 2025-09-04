Anyaország, Gazdaság :: 2025. szeptember 4. 14:28 ::

Végre észrevették: "el kell felejteni, hogy a gyengébb árfolyam segíti a gazdaságot"

„El kell felejteni, hogy a gyengébb árfolyam segíti a gazdaságot" – jelentette ki határozottan Varga Mihály jegybankelnök a 63. Közgazdász Vándorgyűlésen csütörtökön. A Magyar Nemzeti Bank első embere szerint a forint stabilizálása kulcsfontosságú az árstabilitás eléréséhez, és vége annak a korszaknak, amikor a gyenge forint versenyképességi előnyt jelentett, írja az Index.

Varga Mihály felidézte: márciusban vette át a jegybanki stafétát, azóta stabilitásorientált működést és kommunikációt visznek. Szerinte ez közelebb vitte az országot az árstabilitáshoz. A cél világos: alacsony infláció és fenntartható növekedés. Ezt a nemzetközi szervezetek is elismerik – tette hozzá.

A miniszter egy régi hiedelmet is megcáfolt. „El kell felejteni, hogy a gyengébb árfolyam segíti a gazdaságot” – fogalmazott.

Ma már az árfolyamváltozás kétszer erősebben épül be a fogyasztói árakba. Varga szerint a forint korábban alulteljesített a régiós devizákhoz képest, de az elmúlt fél évben megállt a lecsúszás, és ma már nem tér el a versenytársaktól. A devizastabilitásnak pedig az árakban is látszania kell – hangsúlyozta.

A magas infláció alacsonyabb gazdasági növekedést okoz – ezért a jegybank törekszik arra, hogy az árstabilitást elérje. Ez józan gazdasági racionalitás – vallja Varga.