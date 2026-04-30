Szegény "brit" zsidók már éjjel-nappal rettegnek

A brit kormány felgyorsítja az antiszemita támadások elkövetői elleni büntetőeljárásokat - közölte csütörtökön Kier Starmer miniszterelnök.

Starmer felkereste a jórészt zsidók lakta észak-londoni Golders Green negyedben előző nap történt késeléses támadás helyszínét, ahol egy szomáliai születésű "brit" férfi két zsidót megsebesített.

A kormányfő a látogatás után sajtóértekezletet tartott a Downing Streeten, és elmondta: a "brit" zsidók az elmúlt időszak sorozatos antiszemita támadásai miatt félelemben élnek, félnek felkeresni zsinagógáikat és gyakorolni vallásukat, a zsidó fiatalok félnek az egyetemeken, a zsidó szülők félnek iskolába küldeni gyerekeiket.

"Nagy-Britanniában senkinek nem szabadna így élnie, de a zsidók így élnek" - fogalmazott a munkáspárti brit miniszterelnök.

Éppen ezért a brit kormány a jelenleginél sokkal erőteljesebb jogkörökkel ruházza fel a hatóságokat a szélsőséges antiszemita gyűlöletet terjesztő szerveződések felszámolására és a gyűlöletet prédikáló külföldi hitszónokok beutazásának megtiltására - mondta a brit kormányfő.

Hozzátette: a kormány az igazságszolgáltatással együttműködve felgyorsítja az antiszemita támadások elkövetői elleni büntetőeljárásokat és az ítélethozatalt.

Keir Starmer kijelentette azt is, hogy megerősített intézkedési jogkörökre van szükség az olyan országok részéről megnyilvánuló fenyegetések elleni fellépésre, mint Irán, mivel a brit kormány tényszerűen tudja, hogy ezek az országok a brit zsidóság elleni cselekményekre készülnek.

Ezt a brit biztonsági szolgálatok is jelezték.

Ken McCallum, a brit elhárítás (MI5) vezérigazgatója legutóbbi nyilvános helyzetértékelésében úgy fogalmazott: Irán egymás után szövi a Nagy-Britannia elleni ellenséges akciók terveit, amelyeknek száma az elmúlt két évben példátlan ütemben emelkedett.

Az MI5 vezetője elmondta, hogy a szolgálat a rendőrséggel együttműködve ebben az időszakban húsz olyan, iráni támogatással tervezett támadást hiúsított meg, amelyek potenciálisan halálos fenyegetést jelentettek a teheráni rezsim által ellenségnek minősített nagy-britanniai lakosok, köztük iráni ellenzékiek és a "brit" zsidó közösség tagjai számára.

Csütörtöki sajtóértekezletén Keir Starmer miniszterelnök úgy fogalmazott: az antiszemitizmus a gyűlölet ősrégi, mélyen gyökerező formája, mégis túl sokan nem látják vagy nem akarják észrevenni.

Starmer példaként említette az országszerte zajló palesztinpárti tüntetéseket, és kijelentette: "az is a zsidók meggyilkolását dicsőíti", aki ezeken a demonstrációkon siklóernyőket ábrázoló transzparenseket lát, és nem szól rá azokra, akik ezeket a magasba tartják.

Csütörtöki sajtóértekezletén Keir Starmer kijelentette azt is, hogy akik az intifáda - a palesztin felkelés - globálissá tételét szorgalmazzák, valójában zsidók elleni terrorcselekményekre uszítanak, és büntetőeljárást kell indítani ellenük.

(MTI nyomán)