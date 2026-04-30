Forráshiány miatt elmarad a nagyváradi Szent László Napok

Forráshiány miatt elmarad a nagyváradi Szent László Napok rendezvénysorozat idén - jelentették be a szervezők pénteken a fesztivál Facebook-oldalán.

"Mivel a megfelelő finanszírozási források hiánya miatt idén nem tudnánk biztosítani a tőlünk megszokott színvonalat, a Szent László Napok szervezőcsapata - szomorúan, de - úgy döntött, idén nem szervezi meg a fesztivált" - írták a nagyváradi magyarság egyik legfontosabb kulturális rendezvénysorozatának szervezői közleményükben.

Hozzátették, a rendezvénysorozatot szervező Szent László Egyesület folytatja tevékenységét. A nagyváradi Szent László Napokat június 23-29. között tartották volna meg tizenharmadszor, Mindenki fesztiválja mottóval.

(MTI)