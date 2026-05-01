Külföld :: 2026. május 1. 13:55 ::

Trump eltörli a skót whiskyre kivetett vámot

"Nagy-Britannia királyának és királynéjának tiszteletére, akik éppen most hagyták el a Fehér Házat, és hamarosan visszatérnek csodálatos hazájukba, eltörlöm a whiskyre vonatkozó azon vámokat és korlátozásokat, amelyek akadályozzák a skót-kentuckyi partnerséget a whisky és a bourbon területén" - írta Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon csütörtökön.

A skót whiskey-szövetség februárban arról jelentett, hogy 15 százalékkal esett vissza a legnagyobb piacára, az Egyesült Államokba irányuló export az amerikai elnök által tavaly áprilisban bevezetett 10 százalékos vám miatt.

(MTI)