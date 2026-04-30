Történelmi minimumon a sörfogyasztás Csehországban

Történelmi minimumon a sörfogyasztás Csehországban. Tavaly az egy lakosra jutó sörfogyasztás csak 121 liter volt, ami éves 3,2 százalékos csökkenés, és az eddigi legalacsonyabb szint - közölte Prágában a csehországi sörgyárak szövetsége.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden cseh lakos tavaly nyolc "nagy sörrel" kevesebbet ivott meg, mint 2024-ben. A csehországi "nagy sör" a magyar korsónak, a "kis sör" pedig a pohárnak felel meg.

A cseh sörgyárak tavaly 19,96 millió hektoliter sört főztek, ami 894 ezer hektoliterrel, 4,3 százalékkal kevesebb, mint 2024-ben és 1,6 millióval kevesebb, mint a koronavírus járvány előtti teljes évben, 2019-ben. Csökkent a sörexport is.

A szövetség ezért azt kéri az államtól, hogy adjon támogatást a vendéglőknek, vagy csökkentse a sörre kivetett adót.

"Az előző évhez viszonyítva 2025 Csehországban és külföldön is a cseh sör számára az utóbbi évtized - 2021, a koronavírus első éve kivételével - a legyengébb évének számít. Csehországban és külföldön 320 millió korsó sörrel ittak meg kevesebbet, mint 2024-ben" - mondta Tomás Slunécko, a cseh sörgyárak szövetségének elnöke a prágai sajtótájékoztatón.

A cseh állam adóbevételei a sörfogyasztásból tavaly 4,3 százalékkal csökkentek.

A cseh sörkivitel éves összehasonlításban 8,2 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2024-ben, amely rekordévnek számít. A cseh sör iránt elsősorban Szlovákiában, Németországban és Lengyelországban volt nagy érdeklődés.

A sörgyárak értékelése szerint a sörfogyasztás világszerte csökkenő tendenciája alapvetően a megváltozott életstílus következménye. Ennek köszönhetően gyorsan emelkedik az alkoholmentes, illetve ízesített sörök fogyasztása. Ezeknek a speciális söröknek a fogyasztása tavaly tovább emelkedett, s már a sörgyártás 5,4 százalékát teszik ki. Tíz év alatt ez az arány megduplázódott. Folyamatosan csökken a vendéglőkben elfogyasztott sörök aránya, tavaly ez csak a sörfogyasztás 28 százalékát tette ki.

Csehországban több mint negyven nagy és néhány tucatnyi kicsi, helyi jellegű sörgyár van, amelyek több mint 60 ezer embernek adnak munkát. A sörgyárak által befizetett adó tavaly meghaladta a 29 milliárd koronát (464 milliárd forint).

(MTI)