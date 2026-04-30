Anyaország, Elcsatolt részek :: 2026. április 30. 18:07 ::

Egy tót miniszter még Magyar Péterben is képes meglátni a revizionistát

Rudolf Huliak szlovák sportminiszter visszavezetné a sorkatonaságot, mert attól fél, hogy Magyar Péter kormánya visszafoglalja Felvidéket – írta az Újszó.

Huliak a Facebook-oldalán közzétett videóban bírálta a leendő magyar miniszterelnököt, mondván, rendszeresen használja a Felvidék szót a beszédeiben. „Orbán után itt van egy újabb magyar nacionalista, aki nem fér a bőrébe. Úgy látszik, hogy Szlovákia déli területeinek Magyarországhoz való visszacsatolása még mindig a magyar politika elsődleges céljai közé tartozik” – fogalmazott.

A Fico-kormány sportminisztere szerint az még rosszabb, hogy a Progresszív Szlovákia kifejezetten örül Magyar Péter megválasztásának. Huliak azt mondta, nem hallott arról, hogy Michal Simecka pártelnök vagy Martin Dubéci, a párt parlamenti frakcióvezetője elítélte volna Magyar kijelentéseit.

„Fel kell készülnünk arra, hogy a progresszívek átadják a déli területeket a magyaroknak?” – tette fel a kérdést Huliak. Majd arról is beszélt, hogy egy esetleges háború kitörésénél még a NATO sem védené meg Szlovákiát, és ő már régóta sürgeti a három hónapig tartó, kötelező sorkatonaság visszavezetését. „Szeretném, ha Szlovákia szlovák föld maradna 10 év múlva is. (Ezek a szlovák történelmi távlatok... - a szerk.) Erősnek kell lennünk, és meg kell tudnunk védeni magunkat” – mondta Huliak.

Huliak tavaly még Orbán Viktor potenciális területi igényeitől tartott, amikor felvetette a kötelező katonai kiképzés bevezetését a 18 év feletti férfiaknak. „Sok városban történelmi épületeket vásárol fel a magyar állam. Olvasom Orbán üzeneteit, aki olyan Nagy-Magyarországot ábrázoló sálat visel, amelynek része Szlovákia is. És a trianoni határok felülvizsgálatáról szólókat is, mindezek számomra olyan jelzések, amelyekkel foglalkoznunk kellene” – mondta 2025 szeptemberében Huliak, akit már akkor nyugtalanított a magyar kérdés.

(Újszó - Telex nyomán)