Háború :: 2026. május 1. 10:05 ::

Orosz dróncsapás érte az ukrajnai Odessza régió kikötői infrastruktúráját

Egy éjszakai orosz dróncsapás megrongálta az ukrajnai déli Odessza megye kikötői infrastruktúráját, és két embert megsebesített Odessza városában - közölte pénteken Oleh Kiper regionális kormányzó.

Odesszában egy lakás megsemmisült, és a tető kigyulladt, miután egy 16 emeletes épületet eltaláltak a drónok. Egy másik felhőkarcolóban a tűz a 12. emeletet borította el - közölte a mentőszolgálat.

A hatóságok fotókat tettek közzé a lángokban álló felhőkarcolóról és a helyszínen dolgozó tűzoltókról.

Az ukrán tengeri kikötői hatóság közölte, hogy a megye központi és a Duna mentén található kikötőit is támadások érték.

A hatóság szerint a támadások károkat okoztak a kikötő- és raktározási létesítményekben, és helyi tüzeket okoztak, amelyeket azonban sikerült gyorsan megfékezni.

(MTI)