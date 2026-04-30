2026. április 30. 16:40

Az OPUS közgyűlése jóváhagyta a 10,55 milliárd forintos osztalék kifizetését

Az OPUS Global Nyrt. csütörtöki éves rendes közgyűlése jóváhagyta az igazgatóság 10,55 milliárd forint összegű osztalékfizetési javaslatát a 2025. évi eredményből, az osztalékfizetés kezdő időpontja 2026. június 17. - közölte a társaság a tőzsde honlapján.

Egy évvel korábban 8,05 milliárd forint osztalékot fizettek ki.

A közgyűlés határozata szerint a társaság tavalyi 16,582 milliárd forintos adózott eredményéből fizetik ki az osztalékot, a fennmaradó összeg az eredménytartalékba kerül.

A közgyűlés után a Mészáros Csoport az MTI-vel közölte: Mészáros Lőrinc, az OPUS Global Nyrt. részvényese a részére megállapított osztalék összegét meghaladó mértékben a társaságtól saját részvényeket tervez vásárolni. "Ennek érdekében jelen közleménnyel egyidejűleg hivatalosan megkerestem az Opus Global Nyrt.-t vételi szándékommal" - írta a tájékoztatás szerint.

A közgyűlés elfogadta az OPUS 2025. évi, IFRS alapján elkészített egyedi éves beszámolóját és üzleti jelentését 313,811 milliárd forint mérlegfőösszeggel, 16,582 milliárd forint adózott eredménnyel.

A társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás kibocsátója, részvényei szerdán 293,5 forinton zártak, árfolyamuk az utóbbi egy évben 271 és 605 forint között változott.