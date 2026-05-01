Zsidó-keresztény kultúra a gyakorlatban: apácát löktek fel hátulról a jeruzsálemi Sion-hegyen

A Times of Israel beszámolója szerint a jeruzsálemi rendőrség letartóztatott egy 36 éves zsidó férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megtámadott egy francia apácát egy bibliai jelentőségű helyszín közelében.

A felháborító esetről egy videó is tanúskodik, amelyen látszik, hogy az utcán sétáló, védtelen apácát mindenféle indok nélkül hátulról teljes erőből löki fel a zsidó férfi, majd a még földön fekvő nőbe belerúg, írja a Magyar Jelen.

Az izraeli hatóságok kiemelték, hogy az esetet „különös súllyal” kezelik, és vizsgálják a támadás „lehetséges rasszista indítékát” is. A rendőrség közlése szerint a gyanúsítottat még a támadás napján azonosították, és őrizetbe vették.

Az izraeli rendőrség hangsúlyozta, hogy „zéró toleranciát” tanúsít minden, vallási személyek ellen irányuló erőszakos cselekménnyel szemben. Közlésük szerint különösen súlyosnak tekintik azokat az eseteket, amelyek „akár feltételezett rasszista indítékból” történnek.





The Israel Police treats any attack on members of the clergy and religious… Following a report of an assault against a nun in Jerusalem, officers responded immediately, launching an investigation that led to the arrest of a suspect. A request to extend his detention is expected. April 29, 2026

A jeruzsálemi Héber Egyetem is megszólalt az ügyben, és aláhúzta, hogy az eset nem elszigetelt jelenség, hanem „a keresztény közösség és szimbólumai elleni növekvő ellenségeskedés aggasztó fokozódásának nyílt példája”.

A hatóságok jelenleg vizsgálják az ügy körülményeit, a gyanúsított előzetes letartóztatásának meghosszabbításáról a bíróság dönthet.