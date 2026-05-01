A feljutásra hajtó FC Voluntari 2–1-re legyőzte a Bihar FC-t a román másodosztály rájátszásának hetedik fordulójában. Az eső egész nap ömlött, a mindent eldöntő gólt pedig csupán a 86. percben szerezte meg a hazai együttes egy szöglet utáni kavarodásból.
A valódi dráma csak ezután jött, amikor a Bihar játékosa, Nicolae Gunie ráesett Alexandru Git lábára, aki az első hírek szerint sípcsont- és szárkapocs-csonttörést szenvedett.
Az eset után Githez érkezett egy mentő, de már nem tudott lemenni, mert belesüppedt a sáros, vizes fűbe, így a játékosoknak kellett letolni a pályáról.
