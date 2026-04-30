2026. április 30. 16:53

Bencsik András a szeretet erejével: a kurva anyátokat!

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke még tavaly nyáron jelentette be, hogy a Tisza-kormány felállítása után létrehozzák a nemzeti vagyonvisszaszerzési- és védelmi hivatalt, amelynek feladata az ellopott közvagyon visszaszerzése lesz. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője az újság YouTube-csatornáján futó podcast legutóbbi adásában ezzel a törekvéssel is foglalkozott, és nem rejtette véka alá a véleményét.

„Ne felejtsük el, hogy ez a vagyonvisszaszerzés nem egy sima történet. Erről az embernek eszébe jutnak a padlássöprések és a kommunisták bosszúja. Ez a legsötétebb, legbüdösebb, legrohadtabb kommunista tempót idézi fel. Mi az, hogy vagyonvisszaszerzés? A kurva anyátokat, mégis mit képzeltek?” – idézte Bencsiket a HVG és az Index.

Hozzátette, vagy jogszerű egy szerződés, vagy nem, de ha előbbi, akkor „akármilyen bíró volt az anyukád, a jogszerű szerződést nem lehet jogszerűen megsemmisíteni”.

Bencsik András meglátása szerint az Orbán-kabinet egy „hihetetlenül erős, szuverén gazdaságpolitikát teremtett”. Úgy gondolja, Magyarország érdeke az, hogy az autópályákat ne a nagy nyugati cégek építsék, hanem a magyar nagyvállalkozók, akik itthon adóznak, és másképp viszonyulnak az ország helyzetéhez.

Magyar Pétert sem kímélte a Demokrata főszerkesztője, aki a következőt mondta a leendő miniszterelnökről: Magyarország nem érdemelte meg, hogy egy ilyen büdös barom kezébe kerüljön a döntés lehetősége, hogy egy ilyen erkölcstelen szemétláda uralkodjon.

Ezután arról beszélt, hogy a választás óta ő is tele van indulattal, de le kell magukat csillapítaniuk, és ismét meg kell találniuk egymást a „szeretet és összefogás erejével”.