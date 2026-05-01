Anyaország :: 2026. május 1. 10:40 ::

Te is tehetsz a valódi nemzeti oldal fennmaradásáért - támogasd a HVIM - Magyar Ellenállást!

25 éve harcol a hagyományos értékek védelmében önerőből, töretlen kitartással a HVIM – Magyar Ellenállás. A szervezet nemzetmentő munkája elsősorban nem pénz kérdése, hanem tagjainak lelkesedéséből fakad. A mozgalom azonban számos területen szembesül tevékenységük anyagi vonzatával: rendszeresen költséges eljárások érik a liberális világrendbe bele nem törődő hazafiakat, valamint az évek során általuk alapított intézmények – sok más mellett például túrasorozat szervezése, folyóirat kiadása, a jövő nemzedékének valódi tudást nyújtó gyermek- és ifjúsági táborok, Trianon-felvonulás és más tüntetések, kiállások, megemlékezések – is pénzbe kerülnek, természetesen a nap mint nap, a szabadidő rovására belefektetett energia mellett.

Adód 1 százalékának felajánlásával anélkül is hozzájárulhatsz mindehhez, hogy plusz költséget jelentene számodra: a HVIM – Magyar Ellenállás számára az „Azonosságtudat” Alapítvány (Adószám: 18218082-1-07) gyűjti az adó 1%-os felajánlásokat, valamint a további adományokat. Ha ennél is többet tennél eljárási költségeik fedezése, a nemzet megmaradása, a normalitás védelme, vagy éppen az ifjúságnevelés érdekében, támogathatod a HVIM tevékenységét közvetlen utalás formájában (név: Azonosságtudat Alapítvány; számlaszám: OTP Bank, HU11 11742197-21057007-00000000), egy-egy PET-palack visszaváltásával, vagy támogatói termékek vásárlásával is. Garantáltan jó helyre kerül minden egyes forint.

Negyed évszázada a normalitás és a hagyományos értékek védelmében, szemben a liberális árral – tekintélyes múltra néz vissza a HVIM – Magyar Ellenállás. Bár sok mindent letett már az asztalra, a szervezet nem elégszik meg a múltban elért eredményekkel, hanem minden évben egyre színvonalasabb munkára és erőinek megsokszorozására törekszik, hiszen a felforgató erők is egyre keményebben ostromolják hazánkat (is).

Eredményesen vette fel a harcot a külföldről országunkba importált antifákkal szemben a HVIM: aktivistái fellépésének köszönhetően a magyarverő társuk biztatására Budapestre érkező antifasiszta csőcseléknek szembesülnie kellett azzal, hogy nem tehetnek meg bármit következmények nélkül, és nem látják őket szívesen Magyarországon. Ugyanakkor a Fidesz-kormány hangzatos szavai ellenére ehhez semmiféle segítséget nem kaptak az állami szervek részéről, sőt, épp ellenkezőleg: egy alkalommal például abszurd módon a terrorszervezetté nyilvánított Antifa betiltott demonstrációját a vármegyések tüntetésének területén belül, aktív asszisztálás mellett biztosította a rendőrség.

Napjainkban a tradicionális világ maradványainak lebontására az egyik legkomolyabb támadást az LMBTQP-lobbi jelenti, amely a családok szétzúzása mellett a nemi identitás lerombolását, az egyéniségek indentitását vesztett tömeggé degradálását tűzte ki célul. A HVIM – Magyar Ellenállás minden erejével igyekszik megfékezni ezt az őrületet. A mozgalom minden évben képviseli a normalitást, illetve a Budapest Pride és a Pécs Pride megakadályozásán fáradozik. Hogy mekkora ellenszélben, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a tavalyi évben még az aberrált felvonulások egyértelmű betiltása és a normalitáspárti rendezvények engedélyezése ellenére is a helyszínen előbbinek adott teret a rendőrség, míg az ellentüntetőket rendezvényük megtartásában akadályozta. Az LMBTQP-lobbiszervezetek egész évben nyomást gyakorolnak a közéletre, továbbá különböző, sokszor gyermekeket célzó „érzékenyítő” – valójában agymosó – foglalkozásokat tartanak, amelyekkel a vármegyések szembeszállnak. A közelmúltban például elérték, hogy kirúgjanak egy Pride-szervezőt, aki iskolapszichológusként dolgozhatott gyerekek között, befolyásolva őket nemi érésükben, de a gyermekmegrontó Bite Zsoltra is már jóval azelőtt felhívták a figyelmet, hogy a botrány kirobbant volna.

Az elmúlt 25 év során számos intézményt hozott létre a HVIM – Magyar Ellenállás, amelyek önmagukban is komoly értéket hordoznak magukban:

A mozgalom nagy hangsúlyt fektet az ifjúságnevelésre, ami elsősorban a színvonalas gyerek- és ifjúsági táborok, hétvégék szervezésével valósul meg, ahol a gyermekek és fiatalok a modern világból kiszakadva valódi értékeket sajátíthatnak el, és mind szellemileg, mind testileg fejlődhetnek. A legkisebbeket pedig a minden évben megrendezett Vármegyés Karácsonyvárón várják meglepetésekkel a vármegyések.

A szervezet egy másik fő tevékenységi területe a hőskultusz felélesztése, elsősorban emlék- és teljesítménytúrák által. A Hadak Útja túrasorozat minden évben új programokat is tartogat, és a megemlékezni kívánó résztvevők tábora évről évre egyre bővül. Az idei év egyik újítása egy új, meglehetősen komoly kihívást jelentő teljesítménytúra, a Bakonyi Áttörés volt, amely éppen a napokban került megrendezésre.

A HVIM nem feledkezett meg a trianoni gúnyhatárokon kívül élő honfitársainkról sem. A mozgalom minden évben megrendezi a Trianon-felvonulást, mellyel felhívja a figyelmet a „békediktátum” jogtalanságára, és kifejezi, hogy nem mond le az elszakított területeinkről.

A mozgalom tagjai a Mi Magunk YouTube-csatornát is megtöltik tartalommal. A szervezet rendezvényeiről készült videós összefoglalókon kívül több különböző vlogsorozat is fut párhuzamosan. A Mi Magunk vlogokban aktuális közéleti kérdéseket vitatnak meg a vármegyések, a Válaszcsapás geopolitikai-harcászati elemző műsorban pedig Barcsa-Turner Gábor veszi górcső alá a világban folyó eseményeket, de ezeken kívül több, egyedi adás is megtalálható a felületükön.

A HVIM – Magyar Ellenállás azonban nemcsak a digitális térben fejti ki álláspontját, hanem évekkel ezelőtt egy kézzel fogható lappal, a kéthavonta megjelenő DuoGladii szellemi folyóirattal is előállt, amely kezdetektől fogva rendkívül komoly és magas színvonalat képvisel.

A mozgalom egyik vezetője, Barcsa-Turner Gábor által 2010-ben alapított Farkasok Hagyományőrző és Ifjúságképző Csoportban pedig fegyelmet, jó modort, kitartást, becsületet tanulnak a katonai hagyományőrző és airsoftos képzésre jelentkező fiatal férfiak.

A HVIM – Magyar Ellenállás 25 éve töretlenül harcol, és ezután is ezt fogja tenni hazánk, a családok, a kereszténység és a tradíció védelmében, védve a hagyományos értékeket. Ha te sem szeretnéd, hogy a gyermeked vagy unokád szeme láttára drag queen vonaglásokat szervezzenek az óvodákban, ha úgy gondolod, a jövő generációjának valódi értékeket kell átadni, támogasd a mozgalom harcát személyi jövedelemadód 1%-ának felajánlásával, vagy közvetlen utalás formájában!