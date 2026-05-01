2026. május 1. 06:54

Jelentősen gyorsult a fogyasztói árak emelkedésének üteme áprilisban az euróövezetben

Áprilisban jelentősen gyorsult az éves infláció az euróövezetben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat előzetes adatai alapján.

Az euróövezet éves inflációs rátája áprilisban 3,0 százalékra, 2023 szeptembere óta a legmagasabbra emelkedett a márciusi 2,6 százalékról az uniós összehasonlítási célokra kalkulált harmonizált fogyasztói árindex (HICP) alapján.

Az elemzők előzetesen 2,9 százalékos euróövezeti éves inflációt vártak áprilisra.

Egy évvel korábban, 2025 áprilisában 2,2 százalék volt az euróövezeti fogyasztói árindex éves emelkedésének mértéke.

Az euróövezeti fogyasztói árindex havi bázison 1,0 százalékkal nőtt áprilisban az előző havi 1,2 százalékot követően, meghaladva az elemzők által várt 0,9 százalékot.

Az Eurostat közleménye szerint az előzetes adatok alapján az energiaárak 10,9 százalékkal emelkedtek éves szinten, miután márciusban 5,1 százalékos éves növekedést mértek. Az áprilisi volt 2023 februárja óta a legnagyobb mértékű éves emelkedés, az eszkalálódó közel-keleti konfliktusok okozta drágulást tükrözve.

Áprilisban az euróövezetben az energiaárak havi szinten 3,0 százalékkal emelkedtek.

Az év negyedik hónapjában éves szinten a szolgáltatások ára nőtt a második legnagyobb mértékben, 3,0 százalékkal az előző havi 3,2 százalékot követően. Az élelmiszerek, az alkohol és dohánytermékek árnövekedése az előző havi 2,4 százalék után 2,5 százalék volt, a nem energetikai ipari termékek éves szintű áremelkedésének mértéke pedig az előző havi 0,5 százalékról 0,8 százalékra emelkedett.

Az energia, élelmiszerek, alkoholok és dohánytermékek ára nélkül számított éves euróövezeti maginfláció az előző havi 2,3 százalék után 2,2 százalék volt áprilisban. Az elemzők előzetesen áprilisra is 2,3 százalékos éves maginflációt vártak.

(MTI)