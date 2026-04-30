Zelenszkij Magyar Péter felvetésére a kárpátaljai magyarokról: "ők olyan polgáraink, mint bárki más"

„Ők olyan polgáraink, mint bárki más. Lehet, hogy nem mindent oldottunk meg eddig. De őszintén szólva, nem lesz itt probléma” – ezt nyilatkozta Volodimir Zelenszkij a kárpátaljai magyarok ügyében azt követően, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a nyilatkozata szerint az ukrajnai magyarság jogainak bővítéséhez kötné Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak támogatását.

Magyar kedvezőbb jogi feltételeket sürgetett a kárpátaljai magyarság számára, mielőtt Magyarország támogatná a Kijev Európai Unióhoz csatlakozásáról szóló hivatalos tárgyalások megkezdését. A kérdés szerdán került napirendre Magyar Péter és António Costa, az Európai Tanács elnökének brüsszeli találkozóján.

Az Európai Unió arra ösztönzi Magyar Pétert, hogy a leköszönő kormánnyal ellentétben mutasson nyitottságot Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak hivatalos elindítására. Állítólag Magyar Péter feltételei egybeesnek azzal a 11 pontos követeléslistával, amelyet Orbán Viktor terjesztett elő Kijevnek még 2024-ben.

Most pedig Zelenszkij is üzenetet küldött, és arról beszélt, hogy kész találkozni Magyar Péterrel, akár négyszemközt, akár más formában. Mint fogalmazott, dolgoznak minden, a magyar kisebbséget érintő kérdésen, és bár elismerte, hogy nem sikerült eddig mindent rendezni, szerinte a helyzet nem jelent megoldhatatlan problémát.

(Index nyomán)