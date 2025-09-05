Varga Judit volt igazságügyi miniszter a napokban Robert Palladino amerikai ügyvivővel és Takács Szabolccsal, Magyarország egyesült államokbeli nagykövetével vett részt az AmCham Hungary éves fórumán – írja a Mandiner nyomán a 24.
Palladino az üzleti fórum kapcsán X-oldalán köszönetet mondott a meghívásért, majd aláhúzta: „partnerségünk erős – és még bőven van lehetőség új kereskedelmi, energetikai és innovációs kapcsolatok kiépítésére”.
Thanks to @AmChamHungary for hosting @_SzabolcsTakacs and me at today’s Business Forum. 🇺🇸🤝🇭🇺 Our partnership is strong—and there’s still plenty of room for new trade, energy, and innovation ties. pic.twitter.com/FhJQ5N9nhh— Chargé d'Affaires Robert Palladino (@USAmbHungary) September 4, 2025
A fideszes propagandaportál felidézi, hogy legutóbb Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője kifejezte Varga visszatérésével kapcsolatos reményét. Mint fogalmazott, „Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba, és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt”. Orbán Viktor pedig azt mondta, „Varga Juditban miniszterelnöki képességek voltak”.
