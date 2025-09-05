Anyaország :: 2025. szeptember 5. 22:25 ::

Varga Judit diplomaták mellett tűnt fel egy nyilvános fórumon

Varga Judit volt igazságügyi miniszter a napokban Robert Palladino amerikai ügyvivővel és Takács Szabolccsal, Magyarország egyesült államokbeli nagykövetével vett részt az AmCham Hungary éves fórumán – írja a Mandiner nyomán a 24.

Palladino az üzleti fórum kapcsán X-oldalán köszönetet mondott a meghívásért, majd aláhúzta: „partnerségünk erős – és még bőven van lehetőség új kereskedelmi, energetikai és innovációs kapcsolatok kiépítésére”.

A fideszes propagandaportál felidézi, hogy legutóbb Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője kifejezte Varga visszatérésével kapcsolatos reményét. Mint fogalmazott, „Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba, és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt”. Orbán Viktor pedig azt mondta, „Varga Juditban miniszterelnöki képességek voltak”.

