Direkt36: bizalmas dokumentum bizonyítja, hogy Mészáros Lőrinc áll Orbán apjának milliárdos építkezése mögött

Orbán Viktor régi barátja, az elmúlt években Magyarország egyik leggazdagabb emberévé vált Mészáros Lőrinc egy cégén keresztül jelentős összegű pénzügyi segítséget nyújtott a miniszterelnök apjának, Orbán Győzőnek az Alcsútdobozon, több jel szerint konkrétan a hatvanpusztai birtokon zajló építkezéséhez – derül ki egy bizalmas dokumentumból, amely a Direkt36 birtokába jutott.

Az irat szerint a Mészáros tulajdonában álló Talentis Group Beruházás-szervező Zrt. nevű cég azzal segítette Orbán Győzőt, hogy

egy 2023-2024-es, a beruházás részleteit ismerő egyik forrás szerint 3,6 milliárd forintos költségű munkához ők biztosítottak fedezetet.

Ennek lényege, hogy minden nagyobb beruházás előtt az építtetőnek igazolnia kell, hogy van elég forrása az adott építkezésre. A dokumentum értelmében Orbán Győző helyett ezt a fedezetet ebben az esetben Mészáros Lőrinc cége igazolta, illetve fizette ki.

Több jel is arra utal, hogy az Orbán apja által régóta épített, egyre fényűzőbbnek kinéző hatvanpusztai ingatlankomplexumról van szó. A dokumentumban a beruházást „8087 Alcsútdoboz” néven emlegetik, ezzel vélhetően a projekt helyszínére utalva (8087 a település irányítószáma). A hatvanpusztai birtok a település közvetlen közelében van, és a helyi önkormányzathoz és építőiparhoz kötődő több forrás is azt mondta a lapnak, nem tudnak arról, hogy Orbán Győzőnek lenne más nagyobb, milliárdos értékű beruházása a faluban vagy a közelében.

Más információ is utal arra, hogy Hatvanpusztáról van szó. A dokumentumból ugyanis kiderül az, hogy az építkezés kivitelezését a Fejér B.Á.L. Zrt. nevű cég végzi. Ennek a szintén Mészáros Lőrincnek (és gyerekeinek) a tulajdonában álló cégnek az egyik munkagépe tűnt fel egy olyan, a hatvanpusztai birtokról készült fotón, amelyet Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő tett közzé.

