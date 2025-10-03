Anyaország :: 2025. október 3. 09:32 ::

Egy év alatt 8000 budapesti lakás árával nőtt Mészáros Lőrinc vagyona a Forbes szerint

A top 3 és a top 10 is átrendeződött a Forbes legfrissebb milliárdoslistáján. A lista élén újra Mészáros Lőrinc áll 1749,1 milliárd forintos becsült vagyonnal, ezzel ő az egyetlen (forint)billiomos a listán. Orbán Viktor miniszterelnök régi barátjának becsült vagyona tavaly lépte át először az ezermilliárdos határt, az elmúlt egy üzleti évben további 500 milliárd forinttal nőtt a vagyona a Forbes becslése szerint. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb (2025. első negyedéves) adatai alapján egy budapesti lakás átlagosan 62,5 millió forint, azaz Mészáros Lőrinc vagyona egy év alatt nagyjából akkora összeggel nőtt, amiből 8000 átlagos lakás kijönne Budapesten, írja a Forbes nyomán a Telex.



Fotó: Szajki Bálint / 24

A felcsúti milliárdosról a Direkt36 csütörtöki cikkében azt írta , egy cégén keresztül jelentős összegű pénzügyi segítséget nyújtott a miniszterelnök apjának, Orbán Győzőnek az Alcsútdobozon, több jel szerint a hatvanpusztai birtokon zajló építkezéshez.

Az elmúlt évekkel ellentétben a gazdaglistán idén nem Csányi Sándor követte Mészárost, hanem Veres Tibor, a Wallis csoport tulajdonosa (756,4 milliárd forint), az OTP-vezér a harmadik leggazdagabb lett a listán, 3,5 milliárd forinttal elmaradva Verestől.

Új szereplő a listán a nyolcadik helyen lévő Pavelka Tibor, a Semilab tulajdonosa: az itthon kevésbé ismert cég a világ legnagyobb napelemipari cége, félvezetőipari mérőberendezések terén pedig az ötödik legnagyobb szereplő. A lap azt írja, a jogi bizonytalanságok miatt a Forbes eddig nem végzett vagyonbecslést Pavelka esetében, noha a Semilab évek óta szerepelt a Forbes egyéb, a legértékesebb magyar cégeket rangsoroló listáin. Az idei összeállításnál azonban a magazin az elmúlt években lezárult pereiből kiindulva úgy ítélte meg, hogy idén már jogi kockázat nélkül is elvégezhető a vagyonbecslés. A 24.hu júliusban arról írt, néhány héttel korábban egy amerikai félvezetőipari cég, az Onto Innovation bejelentette, hogy megállapodott a Semilabbal annak amerikai érdekeltségeinek felvásárlásáról, nagyjából 185 milliárd forintért.

A top tízbe bekerült még Felcsuti Zsolt, az alkatrész- és szerszámgyártással, valamint iparcikk-nagykereskedelemmel foglalkozó MPF csoport tulajdonosa, Szíjj László, a közbeszerzéseken rendre taroló Duna Aszfalt tulajdonosa, a Jasmin.com erotikus tartalomszolgáltató-oldalból meggazdagodott, majd 2022-ben politikai pályára is lépő Gattyán György, Jellinek Dániel Indotek-vezér, Jászai Gellért (4iG, One), a miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter év elején Elon Musknak is bemutatott, valamint Széles Gábor, a Videoton egyik tulajdonosa.

A lista első 10 helyezettje:

Mészáros Lőrinc és családja / becsült vagyon: 1749,1 milliárd forint

Veres Tibor / becsült vagyon: 756,4 milliárd forint

Csányi Sándor / becsült vagyon: 752,9 milliárd forint

Felcsuti Zsolt / becsült vagyon: 524,4 milliárd forint

Szíjj László / becsült vagyon: 416,1 milliárd forint

Gattyán György / becsült vagyon: 352,4 milliárd forint

Jellinek Dániel / becsült vagyon: 312,7 milliárd forint

Pavelka Tibor / becsült vagyon: 310,4 milliárd forint

Jászai Gellért / becsült vagyon: 309 milliárd forint

Széles Gábor / becsült vagyon: 300 milliárd forint

A friss rangsorban hat olyan magyar milliárdos van, aki a becslések alapján felkerülhet az amerikai Forbes globális milliárdoslistájára. Az 50 leggazdagabb magyar becsült összvagyona 9100 milliárd forint, a magyar állami egészségügyi kiadás kétszerese.

A magyar Forbes az amerikai anyalap által meghatározott módszertan alapján készíti el a magyar milliárdosok vagyonbecslését, termelőcégek esetében az EBITDA-ból (kamatok, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény), más esetekben, például ingatlanos cégeknél vagy vagyonkezelőknél az eszközökből kiindulva.