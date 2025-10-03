Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. október 3. 10:04 ::

"Juhit" mégsem kellett megkínozni Zsolti bácsi nevéért; Puzsér a megbékélés helyett inkább érte tüntet

Sajnálattal elhalasztjuk a Megbékélésmenetet, és vasárnap este a Kossuth térre vonulunk Juhász Péter szabadságának védelmében – jelentette be Facebookon Puzsér Róbert, aki eredetileg vasárnapra több közéleti szereplő – például Juhász Péter – felszólalásával szervezett demonstrációt az Oktogonról és a Széna térről indulva.

Puzsér csütörtök este azt írta, "az a tény, hogy az ügyészség olyan ügyben foglalta le Juhász Péter informatikai eszközeit, amelyben ő semmilyen módon nem érintett, a Napnál világosabban igazolja, hogy politikai leszámolás zajlik ellene."

"A hatóság dolga az lenne, hogy a gyermekmegrontókat üldözze, és ne a rendszerfüggetlen nyilvánosságot. Elég a megfélemlítésből!" – írja Puzsér, aki vasárnap 17 órára várja a résztvevőket a szolidaritási demonstrációra.

Juhász Péternél csütörtök délelőtt tartott házkutatást az ügyészség, és elvitték a telefonjait, valamint az adathordozóit. Az ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet korábbi igazgatója és a társa ellen emberkereskedelem és más bűncselekmények miatt indított nyomozás keretében kopogott be házkutatási paranccsal az Egymillióan a magyar sajtószabadságért nevű Facebook-csoport és a Juhi Podcast-csatorna alapítójának lakására.

"Kínzások árán is nehéz lesz kiszedni Zsolt bácsi teljes nevét"

A hvg Fülke podcastjának vendége volt Juhász Péter. Az interjú még kedden készült. Juhász a podcastban azt mondta, forrásának -, aki a szeptember 19-én megjelent Youtube-videóban beszélt arról, hogy 12 év körüli fiatalok azt mondták neki, egy magas rangú politkus, bizonyos Zsolt bácsi abuzálta őket egy Ózd környéki gyermekotthonban – az áldozatok konkrét nevet mondtak, vezetéknévvel együtt.

Juhász Péter azonban bizonyíték nélkül nem mond ki vezetéknevet, "ezért lett Zsolt bácsi az illető."

– Kínzások árán is nehéz lesz kiszedni belőlem, mi hangzott el – tette hozzá Juhász, aki szerint a kormányzat három ügyet próbál összemosni: a Szőlő utcait, az ózdit, illetve azt, amikor Juhász Péter Pál még a Szőlő utcai javítóintézet előtt fiatalkorúakat abuzált egy másik intézményben.

Arra, hogy Semjén Zsolt azt mondta, Ózdon nincs is gyermekotthon, Juhász Péter úgy reagált, hogy ezt a neki névtelenül nyilatkozó forrása nem is állította, hanem annyit mondott, hogy Ózdon tartott előadást, amelyre Ózd környékéről is érkeztek fiatalok.

Juhász Péter számára a névtelenül megszólaló férfi és az ügy is hiteles: "Ha belegondolunk, ugyanarról számol be, mint amiről Kuslits Gábor." Azt is állította Juhász, hogy létező ember a forrása, leellenőrizte, és adott ponton bele fog állni, arccal, névvel, de csak annyit tud, amit a videóban is elmondott. Hozzátette, Kuslits Gábor szavait mindenben alátámasztják azok a gyermekvédelemben dolgozók, akikkel Juhász Péter beszélt a videó megjelenése óta.

Mégsem volt szükség kínzásokra

Péntek délelőtt kell bemennie tanúkihallgatásra Juhász Péternek az Ügyészségre. "Az is vicces, hogy miért lennék tanú, a gyanúsítás még viccesebb lenne" – mondta a volt politikus a Klubrádiónak adott interjújában. Hozzátette, a házkutatást elrendeléséről szóló határozaton indokként a Juhász Péter Pál (a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója) elleni nyomozást jelölték meg.

Na most ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan semmit nem kommunikáltam, ami ne jelent volna meg a sajtóban, és ők maguk is egyébként ezt az elhíresült Zsolti bácsis hangfelvételt kérték és keresték. Ennek a két ügynek viszont semmi köze egymáshoz, teljesen másról szól – mondta Juhász.

A házkutatással szemben panaszt tett, melyben azt fogalmazta meg, hogy az általa rögzített hangfelvételnek nincs köze a Juhász Péter Pál-ügyhöz, amire azt a választ kapta, hogy mindkettőben felmerült magas rangú politikus érintettsége.

Ezért jegyzőkönyvbe vetette, hogy ilyen alapon Hatvanpusztán is nyomozzanak ugyanezen ügy kapcsán, mert ott korrupciós cselekmények elkövetésére minimum gyanú van, mégpedig magas rangú politikus érintettségével.

Elmondta, számított a házkutatásra, és a gyerekeinek is jelezte, hogy előfordulhat ilyen. Szerinte egyre nyilvánvalóbb, hogy a pedofilokat védő hálózat valóban működik. Ezt alátámasztják a Szőlő utcai ügyből, Kuslits Gábor és a "Zsolti bácsis" interjúból származó állítások. Még Füssy Angéla videói is hasonlókról számolnak be, aki nem vádolható baloldali elfogultsággal vagy kormánybuktatási szándékkal, így úgy tűnik, ez a hálózat tényleg létezik és aktív.

"Van egy rossz hírem Zsolti bácsinak" – jelentette ki. Hozzátette, megadta az informátora nevét, a rendőrség és az ügyészség előtt pedig kötelező igazat mondani és minden információt a birtokukba szolgáltatni: "meg kell mondani a vezetéknevét". Ezt követően a név hivatalos jegyzőkönyvbe fog kerülni, ami alapján senkit nem lehet hamis váddal terhelni, hiszen tanúként teszi ezt a vallomását, és innentől ki fog kerülni a vezetéknév. Mert "a fiatalok elmondták, csak én hívtam fel a figyelmüket, hogy mivel nincs rá bizonyíték, ezért ne mondjanak vezetéknevet semmilyen módon" – fűzte hozzá.

Kocsis Máté megnevezte Juhász Péter "Zsolt bácsizós" forrását

"Délelőtti ígéretemnek megfelelően alább teszek most egy tényállítást. Pontosabban egy nevet hozok nyilvánosságra" – kezdte csütörtök délutáni Facebook-bejegyzését Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője Juhász Péter egykori politikus forrására utalt, aki egy videóban arról beszélt, hogy Ózd környéki fiatalok azt állították, egy magas rangú politikus abuzálta őket, és az illetőt Zsolt bácsinak hívták.

Kocsis Máté most Juhász Péter forrását nevezte meg:

Juhász Péter a nem létező ózdi gyermekotthon «p.d.fil rémtetteiről» szóló lejárató videójában szándékosan eltitkolta, hogy kitől szerezte erről az információt, ahogy azt is, hogy a rágalmazás alapját képező hangfelvételen ki beszél. Juhász akkor csak «Lajosnak» nevezte, de ki is valójában az ember, aki Juhász Péterrel közösen megalkotta a «Zsolti bácsi» karaktert? Múlt hét szombaton hitelesnek tűnő információkat kaptam (ahogy szerintem mások is) egy magánszemélytől az eltitkolt «Lajosra» vonatkozóan, ezt azonban a közösségi médiában és az interneten fellelhető adatok, videók alapján ellenőrizni kellett, de tegnapra teljesen egyértelművé vált számomra, miután beszéltem olyanokkal, akik személyesen is ismerik. Ezt az embert Látó Jánosnak hívják.

Hozzátette: "Látó és Juhász kölcsönösen felkeresték egymást, majd megindították az addigra már jól felépített rágalomhadjárat legikonikusabb részét, amelyben szinte egyértelművé tették a lejáratni kívánt politikus személyét. Azt állítom tehát, hogy Látó és Juhász alkotta meg a «Zsolt bácsi» képzelt karakterét."

Kocsis néhány mondatban jellemzi is az általa megnevezett személyt, a többi között azt írja róla, hogy

kétszer is kilépett a Hit gyülekezetéből és az általa alapított alternatív szektában lett prédikátor,

prédikációiban rendszeresen nőgyűlölő, és a cigány kisebbségre nézve negatív megjegyzéseket tesz, de kuruzslással is foglalkozik,

magát prófétaként ismeri, aki saját bevallása szerint 13 évig élt démoni befolyás alatt,

nagy rajongója a Tisza Pártnak, "biztos innen jött neki az is, amikor egy beszédében büdösnek hívott egy embert, akiért imádkozott."

Kocsis Máté szerint "nyilvánvalóan egy futóbolondot használt fel Juhász Péter arra, hogy elindítsa a zsoltbácsizást, és ezzel megtévessze az ország közvéleményét."

A Vatikán által örökre eltiltott pap a letartóztatott igazgatóval közösen hozott létre "csendes szobát" a Szőlő utcai javítóintézetben

"Csendes szobát" hozott létre a Szőlő utcai javítóintézetben Szűcs Balázs, akit 2016-ban a Vatikán örökre eltiltott a papi hivatástól, miután több fiatalkorúval szemben elkövetett pedofil bűncselekmények gyanújával az egyház belső vizsgálatot rendelt el – írja a Magyar Narancs.

A kezdeményezés keretein belül a fiúk számára kéthetente biztosítottak lehetőséget elcsendesedésre, imára és beszélgetésre. Mindez 2012-ben indult, egy évvel azután, hogy az emberkereskedelemmel, kényszermunkával és közfeladati helyzettel visszaéléssel gyanúsított Juhász Péter Pált kinevezték igazgatónak.

Szűcs bűneiről először – még névtelenül – az Indexnek számolt be egykori ministránsa, Pető Attila. 2019-ben a Partizánnak adott interjújában névvel vállalta a történetét, részletezve az éveken át tartó szexuális zaklatásokat.

A "csendes szoba" foglalkozásokat az intézmény hivatalosan is méltatta, kiemelve a fiatalok lelki fejlődésére és közösségi életére gyakorolt pozitív hatását.

(Index - 24 nyomán)