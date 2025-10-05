Anyaország, Publicisztika :: 2025. október 5. 12:42 ::

Tiszaburai vasárnap

Ezekben a percekben is zajlik Magyarország területén egy olyan (időközi) választás, amely hivatalosan magyar földön történik ugyan, de a magyarsághoz vajmi kevés köze van. Tiszabura már évek óta termeli ki magából a röhejes, szürreális, vagy éppen elkeserítő történeteket, kezdve a „Romajálistól” (ekkor figyeltem fel a településre) egészen a firoszos képviselőjelöltek „becenevéig”.

Sokszor és sok helyen leírtam már, hogy a cigányok közötti politikai belháborúknak egyetlen állandó győztese van, ez pedig a magát kereszténynek és jobboldalinak hirdető Fidesz. Annyi pénzt ölnek a cigányokba (nem feltétlenül csak konkrét támogatás formájában, de például az általuk menedzselt cigány szervezetekbe is), hogy abból újra lehetne drótozni a teljes egészségügyet, csak abban ugye hol a deal? A tiszaburai cirkusz is teljesen más értelmet nyer, ha azt távolabbról, mondjuk a jövő évi parlamenti választások szemszögén keresztül fürkésszük. Tiszaburán és a hozzá hasonló településeken verhetetlen a Fidesz, esélye nincs egy valódi nemzeti erőnek felemelkedni, így a probléma a demokrácia amúgy is hiányos eszköztárával, mondjuk ki: megoldhatatlan. Aki pedig ennek ellentétében reménykedik, téved.

A helyi földesurak (leánykori nevükön fideszes országgyűlési képviselők) polipkarokként szorítják e térségeket, ahogy tette ezt a tiszaburai körzet illetékese is, pedig csak egy ostoba momentumos mitugrász grasszált a szürke utcákon. E képviselők aztán „a jó irányba integrálják” a könnyen korrumpálható romákat, így nem csak a valódi problémák nem oldódnak meg, de behozhatatlan előnyre tesznek szert a voksoláson, s ha ez még nem lenne elég, a „befektetés” hosszú távon is jövedelmező az emelkedő cigány népszaporulat miatt.

Hogy a korrumpálhatóság és a szavazatvásárlás mennyire a természetes mindennapok része a cigányoknál, arra az egyik polgármesterjelöltet, Vavrik Gézát támogató aspiráns is bizonyosságot szerzett, aki e videó szerint ékszereket szándékozik osztogatni, hogy „helyreálljon a cigány” – jelentsen ez bármit is, és persze azért, hogy rájuk szavazzanak.

Persze a helyzet ennél jóval bonyolultabb, a tiszaburai politikai (szar)kavarás simán elférne egy szappanopera-sorozat bármelyik önálló epizódjába. Pusztán Vavriknál maradva, neki konkrétan a mostani a harmadik szervezete másfél év alatt, melyben szerencsét próbál a politika mezején.



Vavrik Géza választási molinója egy tiszaburai házon (fotó: Hevesi-Szabó Lujza/Telex)

Normális ember ilyenkor megjegyzi, hogy ez mégis kinek tűnne fel, ám mivel az elmúlt bő másfél évben több-kevesebb lelkesedéssel figyelemmel követtem Tiszaburát, így nekem feltűnt, úgyhogy meg is osztom a kedves olvasókkal. Ha akarják, ha nem.

Vavrik Géza 2024-ben elhódította a polgármesteri címet Farkas Lászlótól, aki 2002 óta vezette a települést, így lett volna ideje a rendrakáshoz, de a helyzet csak rosszabb lett. (2014 és 2019 között volt egy ötéves szünet, ekkor fideszes településvezető állt Tiszabura élén.) Farkas firoszos, ebben a minőségben vesztett tavaly, és idén is a Fiatal Romák Országos Szövetsége zászlaja alatt vonul csatába, hűséges a lobogóhoz (ennek a szervezetnek vannak a röhejes nevű jelöltjei).

Hiába a Fidesz kegyeltje a Firosz is, tavaly egy az egyben ment a levesbe , és a Cikösz vette át a helyét Tiszaburán. Ciköszösként verte meg Vavrik Farkast, és behúzták az összes listás helyet is (nemzetiségin is, mert ugye az is van, mivel cigányok, vagyis dupláznak). A Ciköszről most részletesebben nem írok, annyi elég ide, hogy ez most a Fidesz number one cigány ernyőszervezete, „fideszes romáknak” is hívják őket, korábban Sztojka Attila volt az elnökük, aki azóta belügyi államtitkár.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a 2019-2024 közötti időszakban Vavrik Géza még firoszos volt, aztán átejtőernyőzött a Ciköszbe, akikkel tavaly győzelmet aratott. A mostani időközin azonban már egy másik cigány szervezet, az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület (ORFME) színeiben indul. Ők megméretették magukat tavaly is Tiszaburán, sikertelenül.



Vavrik Gézán túl a Cikösz és a Firosz viszonya is viharos, ezen a régebbi pillanatképen éppen szeretik egymást (forrás: Bura Roma Facebook-oldal)

A Firosz és az ORFME mellett pedig a Cikösz is indít polgijelöltet, Fekete Zsigmondot, ő jelenleg is a testület tagja. Egyébiránt a Firosz és a Cikösz többször szidta egymást, aztán látványosan kibékültek a Bura Roma Facebook-oldalon, melyet most már – minő fájdalom – nem találtam meg a közösségi oldalon.

Visszatérve viszont Vavrikra, tehát nem csak az ékszereket szereti, de a politikai szervezeteket is váltogatni, mindenesetre az általános káoszt jól szimbolizálja a rekordszámú jelölt a mai választásokon, amely között a függetlenek mellett mindhárom szervezet aspiránsai megtalálhatóak.



Időközi polgármesterjelöltek Tiszaburán (fotó: valasztas.hu)

Tavaly a vármegyei listás szavazatok 94,57%-át (!) szerezte meg a Fidesz Tiszaburán, és mivel ez hasonlít a leginkább az országgyűlési választások eredményéhez (itt is pártokra szavaznak), úgy gondolom, jól alátámasztja az eddig leírtakat. Jövőre maximum annyi lesz a különbség, hogy a Tisza is versenybe száll a cigány szavazatokért, ám ahogy a zsidó voksok esetében, itt is veterán profikkal kell majd összecsapnia Magyaréknak. Sajnálni persze utóbbit sem kell, megoldások ugyanúgy nem lennének, csak voksgyűjtés. De valami azt súgja, hogy már most aktívan halásznak a zavarosban.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

Ui.: Bónuszként itt van ez a valami, mely Vavrik Gézát és csapatát élteti. Aki szeretne megsüketülni, annak melegen ajánlom.