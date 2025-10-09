Anyaország :: 2025. október 9. 09:43 ::

Gyermekotthon közelébe helyezték át a prostituáltak türelmi zónáját Miskolcon

A fideszes vezetésű miskolci önkormányzat egy szeptemberi közgyűlésen arról döntött, hogy a Tisza pályaudvar melletti Szondi utca patakon túli, páros oldalra helyezi át az úgynevezett türelmi zónát, ahol a prostitúció hivatalosan folytatható. A kijelölt terület így azonban pár száz méter távolságba került a Szondi utcában található Fruska speciális gyermekotthonhoz, írja a Népszava nyomán a 24.

A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a türelmi zóna korábbi helye elhagyatott volt, kevés kuncsaft vette a bátorságot, hogy megközelítse azt, ezért az örömlányok a Selyemréti városrészben, boltok, kocsmák, buszmegállók szomszédságában ajánlották szolgáltatásaikat.

A Fruska speciális gyermekotthonban az intézmény feladatmeghatározása szerint ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek számára biztosítják az „életkoruknak és szükségleteiknek megfelelő teljes körű ellátást, a családi környezetbe történő visszahelyezést előkészítő, családi kapcsolatainak ápolását segítő támogatást, vagy, ha ez nem lehetséges, az örökbefogadások elősegítését”.

Az első Orbán-kormány alatt, 1999-ben hozta meg azt a törvényt a parlament, amely az ötvenezer fő feletti településeket türelmi zónák kialakítására kötelezi, ezt az előírást máig egyedül Miskolc teljesítette.