"Harminc másodperc pokol" - olasz lapnak tálalt ki Ilaria Salis egyik áldozata

A La Verita napilapnak adott exkluzív interjút Ilaria Salis egyik áldozata, Dudog László, amelyben felidézte, hogyan támadták meg őt és barátnőjét hátulról 2023. február 10-én Budapesten a szélsőbaloldali antifa aktivisták.



A Magyar Nemzet által szemlézett lap már a cikk elején ismerteti, hogy a Hammerbande néven ismert antifa csoport Drezdában alakult, és 2018-ban kezdett utcai erőszakos akciókba. A szervezet vezetőjét, Linda Engelt 2020. november 5-én tartóztatták le, majd öt év három hónap börtönbüntetésre ítélték több jobboldali aktivista elleni támadás miatt.

Bár a bandavezér börtönben van, a csoport – amely a támadásai során előszeretettel használ kalapácsot – továbbra is aktív, és zavartalanul folytatja erőszakos akcióit.

Dudog László elmondta, hogy amikor a második világháborúban elhunyt magyar és német katonákról megemlékező Becsület napja rendezvényről tartottak hazafelé, hátulról többen rájuk támadtak.

„Harminc másodpercnyi pokol volt” – idézi fel a történteket. A férfit éles szerszámmal többször megszúrták a lábán, a fejét gumibottal verték, állkapcsa eltört, arcán zúzódások és véraláfutások keletkeztek. Szemébe és arcába paprikaspray-t fújtak, pillanatok alatt elvesztette az eszméletét. Azt mondja, fájdalmai a mai napig nem múltak el.

Elmondása szerint nyolcan támadtak rájuk hátulról. Amikor a barátnője már földre került, az antifák gyúlékony folyadékot öntöttek rá, miközben a fejét teleszkópos gumibottal, úgynevezett viperával ütötték. Ugyanilyen fegyvert találtak másnap, február 11-én abban a taxiban, amelyben Ilaria Salis utazott – jegyzi meg az olasz lap.

A La Verita hozzáteszi: a támadásban használt fegyver nevét viseli a szélsőbaloldali aktivista későbbi könyve is, amelyben budapesti börtönélményeiről számol be – a kötet címe: Vipera.

A férfi elmondta, hogy az első ütések után elájult, és a körülötte álló járókelők döbbenten nézték végig az erőszakos támadást. Később, a kihallgatások során a hatóságok jelenlétében részletesen számolt be a történtekről. A La Veritának úgy nyilatkozott, hogy hónapokig tartott a felépülése, mivel a szélsőségesek szétzúzták az arccsontját – arca bal oldala másfél évvel a támadás után is érzéketlen maradt.

Dudog László megdöbbenéssel fogadta, hogy az Európai Parlament megmentette az olasz antifát. Szomorúnak nevezte, hogy súlyos, életveszélyes támadást elkövető emberek a mentelmi jog mögé bújhatnak. Közölte, nem hagyja annyiban az ügyet, és továbbra is harcolni fog az igazságért, amelyet megtagadtak tőle. Elmondta, azt tervezi, hogy személyesen tüntet majd az Európai Parlamentben, hogy felhívja a figyelmet a történtekre.

Amikor a La Verità újságírója arról kérdezte, mit gondol arról, hogy Ilaria Salis győzelmi hangulatban ünnepelte mentelmi jogának megtartását, Dudog László csak ennyit mondott: „Nincsenek szavaim.” Hozzátette, nem hiszi, hogy ha egyszer végre bíróság elé kerül Salis, súlyos büntetést kapna.

Úgy véli, az ellene és társai ellen elkövetett bűncselekményeket gyilkossági kísérletként kellene kezelnie a bíróságnak, nem egyszerű testi sértésként.

A férfi szerint a Magyarországra érkező antifasiszták célja, hogy saját politikai elképzeléseiket a magyarokra kényszerítsék.

Semmi közük Magyarországhoz, nem tehetik meg, hogy jobboldali öltözködés miatt embereket támadnak az utcán – mondta.

A La Verità főszerkesztője, Maurizio Belpietro külön elemzésben értékelte Salis brüsszeli felmentését. Szerinte a szélsőbaloldali aktivista története rossz példát mutat, és azt bizonyítja, hogy az Európai Unióban nincs valódi demokrácia.

A „vörös tollú olasz tanítónő” nem politikai üldözött – írja Belpietro –, hanem olyan személy, aki életveszélyes bűncselekményeket követett el, mégis uniós képviselőként, havi 12 ezer eurós fizetéssel kerülte el a felelősségre vonást. A publicista rámutatott: az Olaszországban lakásokat önkényesen elfoglaló, Magyarországon pedig fejeket betörő aktivista a budapesti börtön helyett Brüsszelben kötött ki, ami önmagában is súlyos üzenet.

Valami nagyon nincs rendben a rendszerben: ha törvénysértő vagy, és ellenállsz a hatóságoknak, jutalmul politikai menedéket és képviselői fizetést kapsz.

Belpietro hangsúlyozta, hogy Salis ügye nem politikai nézetekről, hanem súlyos erőszakos bűncselekményekről szól, amelyeket a Zöldek és az Olasz Baloldal képviselője olyan emberek ellen követett el, akik más politikai álláspontot vallottak.

A főszerkesztő arra is emlékeztetett, hogy sok európai országban bilincsben vezetik kihallgatásra a vádlottakat, mégsem háborodik fel senki – kivéve, ha a vádlott baloldali. „Elég lett volna egy sétát tenni az olasz börtönökben, hogy lássák: otthon sem mások a szabályok.”

