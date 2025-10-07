Anyaország :: 2025. október 7. 13:02 ::

Hát persze hogy nem függesztették fel Salis, Magyar és Dobrev mentelmi jogát

Az Európai Parlament strassburgi plenáris ülésének keddi munkanapján tartott szavazásán egyetlen szavazat különbséggel elutasította Ilaria Salis, az Európai Baloldal olasz EP-képviselője mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmet.

Az olasz antifa "aktivista" (az MTI szerint) ügyében a jelenleg 720 tagú Európai Parlament képviselői közül 628 szavazott, közülük 306 támogatta az olasz EP-képviselő mentelmi jogának fenntartását, 305 ellenezte, 17 pedig tartózkodott. Az egyik EP-képviselő jelezte, hogy szavazókártyája nem működött, de az EP elnöke, Roberta Metsola elutasította a szavazás megismétlésére irányuló kérést.

Az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) zárt ajtók mögött szeptember végén tartott titkos, irányadó szavazásán az EP-képviselők közül 13 Salis mentelmi jogának felfüggesztése ellen, 12-en a mentelmi jog felfüggesztése mellett szavaztak.

Salist a tavalyi EP-választások során választottak meg az Európai Baloldal európai parlamenti képviselőjének.

Budapesten elfogott terrorista ellen bűnszervezetben elkövetett három rendbeli, két esetben társtettesként, egy esetben bűnsegédként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emeltek vádat Magyarországon.

Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését is elutasították

Az Európai Parlament plenáris ülésének keddi munkanapján kézfeltartással végzett szavazáson elutasította Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket.

Az EP plenárisa három kérelmet érintően szavazott Magyar Péter európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az egyik kérelem egy mobiltelefon eltulajdonításával kapcsolatos, a másik kettő pótmagánvádas eljárásban zajló becsületsértési per.

Magyar Péter EP-képviselői mentelmi jogának fenntartásáról a jelenleg 720 tagú Európai Parlament kézfeltartással úgy döntött kedden, hogy nem függeszti fel a Tisza Párt elnökének mentelmi jogát.

Az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) zárt ajtók mögött szeptember végén tartott titkos szavazásán az EP-képviselők közül hét támogatta a Magyar Péter európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését indítványozó kérelmek elfogadását, 18 EP-képviselő a mentelmi jog fenntartása mellett foglalt állást. Az EP szakbizottsága mindhárom ügyet kétszer a napirendjére tűzte, az egyik alkalommal Magyar Pétert is meghallgatta.

Magyar Pétert a tavalyi EP-választások során választották meg a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének.

Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését is leszavazták

Az Európai Parlament plenáris ülésének keddi munkanapján leszavazta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmet.

Dobrev Klára európai mentelmi jogának felfüggesztését egy becsületsértési per kapcsán kérte Magyarország.

A DK elnökének EP-képviselői mentelmi jogának fenntartásáról a jelenleg 720 tagú Európai Parlament plenárisa kézfeltartással szavazva úgy döntött, hogy nem függeszti fel a politikus mentelmi jogát.

Az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) zárt ajtók mögött tartott titkos szavazása keretében szeptember végén javasolta Dobrev európai parlamenti mentelmi joga felfüggesztése iránti kérelem elutasítását.

(MTI nyomán)