A Kitörés-túrát támadja a Magyar Hang, holott a lap főszerkesztője is részt vett rajta korábban

Május 21-én lejárató szándékú írás jelent meg a Magyar Hangban Moys Zoltánról, a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatójáról. A cikkben többek között azt vetik az egyetemi tanár szemére, hogy ő a Kitörés-túra egyik szervezője.

Az 1945. februári 11-i budavári kitörés hőseinek emléket állító teljesítménytúra hosszú évek óta balliberális össztűz alatt áll, elsősorban azzal szokták támadni a szervezőket, hogy az ellenőrzőpontokon horogkeresztes zászlók, második világháborús egyenruhák is feltűnnek. Azt persze általában „elfelejtik” hozzátenni, hogy – a korhű élmény jegyében – sarló-kalapácsos szovjet és angolszász ellenőrzőpontok is vannak a túra útvonalán.

A Magyar Hang-cikk megjelenése után a Magyar Jelen egyik olvasója hívta fel a lap figyelmét arra, hogy a portál főszerkesztője, György Zsombor nem mindig volt ennyire finnyás a Kitörés-túrával kapcsolatban. Tudniillik az esemény hivatalos weboldalán a mai napig ott szerepel a neve a 2013-as túra 35 kilométeres szakaszának indulói között – igaz, nem a „sikeresen kitörők”, hanem a „vonalainkat el nem érők vagy oda késve érkezők” oszlopban.

Sőt, a Moys Zoltán Prima Primissima-díjas dokumentumfilm-rendezőt a Kitörés-túrával is támadó lap főszerkesztőjéről még egy horogkeresztes zászlós fotó is készült az eseményen.