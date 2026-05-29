Május 21-én lejárató szándékú írás jelent meg a Magyar Hangban Moys Zoltánról, a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatójáról. A cikkben többek között azt vetik az egyetemi tanár szemére, hogy ő a Kitörés-túra egyik szervezője.
Az 1945. februári 11-i budavári kitörés hőseinek emléket állító teljesítménytúra hosszú évek óta balliberális össztűz alatt áll, elsősorban azzal szokták támadni a szervezőket, hogy az ellenőrzőpontokon horogkeresztes zászlók, második világháborús egyenruhák is feltűnnek. Azt persze általában „elfelejtik” hozzátenni, hogy – a korhű élmény jegyében – sarló-kalapácsos szovjet és angolszász ellenőrzőpontok is vannak a túra útvonalán.
A Magyar Hang-cikk megjelenése után a Magyar Jelen egyik olvasója hívta fel a lap figyelmét arra, hogy a portál főszerkesztője, György Zsombor nem mindig volt ennyire finnyás a Kitörés-túrával kapcsolatban. Tudniillik az esemény hivatalos weboldalán a mai napig ott szerepel a neve a 2013-as túra 35 kilométeres szakaszának indulói között – igaz, nem a „sikeresen kitörők”, hanem a „vonalainkat el nem érők vagy oda késve érkezők” oszlopban.
Sőt, a Moys Zoltán Prima Primissima-díjas dokumentumfilm-rendezőt a Kitörés-túrával is támadó lap főszerkesztőjéről még egy horogkeresztes zászlós fotó is készült az eseményen.
Ezek után abszolút hiteltelen, hogy a Magyar Hang többek között a Kitörés túra szervezése miatt próbálja meg elérni, hogy Moys Zoltánt kirúgják az SZFE-ről. Eleve egy egyetemi tanárt nem a világnézete és az oktatási intézmény falain kívül végzett tevékenysége, hanem a szakmai felkészültsége alapján kellene megítélni. Ezt az elvet egyébként más esetekben a balliberálisok is előszeretettel hangoztatják, de amikor nekik nem tetsző szakemberről van szó, akkor érdekes módon sutba dobják a következetességüket - írja a Magyar Jelen.