2026. május 29. 12:59

Ultraliberális indoklással, "nemi megerősítő beavatkozást" emlegetve bírságolta meg a Blikket a NAIH, amiért belegázoltak egy "transznemű nő" lelkivilágába

Huszonötmillió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a Blikk jogutódjára, az IndaNext Hungary Kft.-re, mert a bulvárlap két cikkében jogellenesen tett közzé egy "transznemű emberre" vonatkozó személyes és különleges adatokat - erősítette meg a Telex pénteki cikkében foglaltakat a hatóság.

A NAIH pénteken az MTI-vel közölt határozata szerint a lap egy, a nyugdíjmegállapítással kapcsolatos peres ügyről szóló tudósításban olyan adatokat közölt, amelyek alapján az érintett személy azonosíthatóvá vált.

A cikkekben szerepelt az érintett korábbi és jelenlegi keresztneve, monogramja, életrajzi adatai, külső megjelenésére utaló leírások, valamint róla készült fényképek is - írták.

A hatóság szerint a "transzneműségre", illetve a "nemi megerősítő beavatkozásra" vonatkozó információk különleges személyes adatnak minősülnek, amelyek kezeléséhez nem volt megfelelő jogalap.

A NAIH megállapította: a közérdeklődésre számot tartó ügy bemutatása az érintett személyes adatainak nyilvánosságra hozatala nélkül is lehetséges lett volna.

A határozat szerint az érintett korábban kifejezetten kérte, hogy ne készüljenek róla fotók, és a nevét se írják ki, ennek ellenére a lap képeket készített és tett közzé róla; a NAIH ezt rosszhiszemű magatartásként értékelte.

A hatóság külön jogsértésként állapította meg azt is, hogy a Blikk nem válaszolt az érintett ügyvédje által küldött törlési kérelmekre.

A kifogásolt cikkeket a lap csak az adatvédelmi hatósági eljárás megindítása után törölte - jegyezték meg.

A NAIH szerint a bírság kiszabását súlyosító körülményként értékelték egyebek mellett a különleges adatok nyilvánosságra hozatalát, az érintetti jogok figyelmen kívül hagyását, a jogsértés szándékos jellegét, valamint azt, hogy a kiadó korábban is követett el adatvédelmi jogsértést.

A hatóság a döntés nyilvánosságra hozatalát is elrendelte - áll a határozatban.