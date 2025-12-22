Anyaország :: 2025. december 22. 07:57 ::

Huszonhárom határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Huszonhárom határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken egy, vasárnap 15 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében hét határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 30 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - december 8-tól 14-ig - a feltartóztatottak száma 36 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében tíz határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt három gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.