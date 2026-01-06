Anyaország :: 2026. január 6. 17:02 ::

700 millió forintért nézegetnek cigányokat Komlón

Összesen csaknem 700 millió forintos fejlesztési forrásból, két pályázat eredményeként indulnak esélyegyenlőségi és hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatását szolgáló programok a Baranya vármegyei Komlón.

A mecseki város önkormányzatának MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a település által korábban elnyert két - a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretében kiírt - pályázat részeként indítanak helyi esélyegyenlőségi programokat, és támogatják a szegregált városrészekben élők felzárkóztatását.

Az 528 millió forintos támogatással zajló "Lássuk Egymást!" projekt célja, hogy olyan programokat indítsanak Komlón, amelyek közelebb hozzák a lakossághoz a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat, és javítják azok ismertségét, valamint társadalmi elfogadottságát.

A projekt egyik kiemelt eleme a közösségi programok megvalósítása, amelyek segítik az identitás erősítését, az együttműködés fejlődését és a társadalmi befogadást.

A 170 millió forintból megvalósuló "Mi Világunk!" című projekt részeként folyamatos jelenléten alapuló szociális munka valósul meg, amely magában foglalja a mindennapi problémák feltárását, az életvezetési és adósságkezelési tanácsadást, valamint a terepen dolgozó szakemberek szupervízióját – olvasható a közleményben.