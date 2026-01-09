Anyaország :: 2026. január 9. 16:39 ::

Prostituált volt az angyalföldi "fitneszmodell", gyilkosa politikusokat akart ölni

A Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte a letartóztatását annak a férfinak, aki a megalapozott gyanú szerint megölt, majd kirabolt egy prostituáltat. Azzal gyanúsítják, azért tette ezt, hogy legyen pénze egy illegális fegyverre, amivel politikusokat akart volna megölni vagy megtámadni – derült ki a bíróság pénteki közleményéből.



Fotó: Facebook / Blikk

Január 5-én saját XIII. kerületi lakásában, szexuális szolgáltatás nyújtásának céljával fogadta a férfit a magát interneten hirdető, prostituáltként dolgozó nő. A férfinak viszont más célja volt, a gyanú szerint egy késsel többször is megszúrta a nőt, de máshogy is bántalmazta. A nő még a helyszínen belehalt a sérüléseibe.

Miután megölte a nőt, értékek után kutatott az áldozat lakásában. Sikerült ellopnia egy mobilt, egy pár vezeték nélküli fülhallgatót, egy iPadet és egy fekete kabátot, majd ezekkel lépett le az áldozat lakásából.

Ha sikerül bebizonyítani, hogy a gyanúsított követte el a bűncselekményeket, nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt ítélhetik el.

Pszichés állapota, bizonytalan anyagi helyzete és a vizsgált bűncselekmény elkövetésének körülményei miatt döntött úgy a bíróság, hogy a férfit le kell tartóztatni, különben újabb bűncselekményeket követhet el. Mivel a rendelkezésre álló adatok alapján pszichiátriai kezelésre is szüksége van, a letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) kell töltenie.

A 29 éves nő "feltételezett" gyilkosát a XIX. kerületben, szerdán fogták el a rendőrök. Az áldozat holttestét kedden találták meg a saját lakásában, miután az ismerősei már napokig nem érték el. A nyomozók már a helyszíni szemle alatt arra utaló jeleket találtak, hogy gyilkosság áldozata lehetett a nő.

"Ismert fitneszmodell volt az áldozat" - hirdették a lapok

Egy ismert fitneszmodell volt az angyalföldi gyilkosság 29 éves áldozata. M. Dolli több hazai fitneszversenyen is indult, a TikTokon is több követővel rendelkezett, ahova vicces videókat posztolt – írta a Blikk és a 24.hu is.

A fiatal nőért több férfi is odáig volt, állítólag egyik alkalmi ismerőse végzett vele szexuális együttlét után a XIII. kerületi lakásában, fogalmaz a bulvárlap.

A kihallgatáson E. Gábor nem tagadott semmit, több tucat szúrással végzett az áldozattal.

Mindene volt a testépítés szegénynek

A lap beszámolt arról, hogy M. Dolli a Komárom-Esztergom vármegyei Oroszlányból származik, évekkel ezelőtt költözött Budapestre. Az áldozat szüleit is sikerült elérniük, de nem kívántak megszólalni a történtekről.

A meggyilkolt nő egy közeli ismerőse így nyilatkozott róla:

Mindene volt a testépítés szegénynek, szakszerűen, fegyelmezetten porciózta magának mindig az ételadagokat, hogy tökéletes legyen a diétája és az alakja. Ez meg is látszott a testén, aminek a formálása érdekében tényleg rengeteget edzett. Korábban a szülővárosában is járt tréningezni, ahol az egyébként rendőrként szolgáló személyi edző barátja foglalkozott vele, akivel már szétváltak az útjaik. Régebben egy önkiszolgáló étteremben dolgozott, de már két éve elköltözött Budapestre.

Az Index beszámolt arról is, hogy a szomszédok is megszólaltak a gyilkosság után. A lépcsőházban élők korábban veszekedést és sikoltozást hallottak a lakásból. A környék egyébként nyugodt, a társasházban mindenhol kamerák vannak.

(Bíróság - ügyészség - Index - Telex nyomán)