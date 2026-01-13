Anyaország, Migránsbűnözés :: 2026. január 13. 08:22 ::

KR NNI: "norvég dílert fogtak Budapesten" - aki úgy norvég, hogy jordániai

Elfogtak egy 28 éves norvég dílert a fővárosban - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kedden a Police.hu oldalon.

A rendőrség közleménye szerint a jordániai születésű norvég állampolgárt kábítószer-kereskedelemért kiszabott nyolcévi szabadságvesztés letöltése miatt keresték a hazájában. A férfit 2024-ben egy kábítószerrel kapcsolatos ügyben ítélték börtönbüntetésre, azonban az ítélet kihirdetését követően külföldre szökött.

A norvég hatóságok nemzetközi körözést is kiadtak ellene; december végén derült ki, hogy Magyarországon tartózkodhat.

Az Oslói Rendőrség Szervezett és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya, valamint a KR NNI Célkörözési Osztálya közreműködésével az elítéltet január 7-én Budapesten fogták el. Jelenleg Magyarországon őrzik, és Norvégiában a kiadatására várnak, hogy megkezdje kiszabott büntetésének letöltését - áll a közleményben.

(MTI nyomán)