Versenyfutás a "roma" szavazatokért: Magyar Péterék hangosbemondón hergelik Lázár szavaival a putrisort, ahol jól felháborodhatnak ezen az ott élő agysebészek

Magyar Péter közölte, hogy a Tisza Párt 1000 kistelepülésre fogja eljuttatni hangosbemondón és szórólapokon Lázár János "szaros MÁV-mosdókat takarító cigányokról" szóló szavait. A pártelnök szerint ugyanis a közlekedési miniszter hírhedt megszólalása azt mutatja, hogy mit gondol Orbán Viktor és a Fidesz a "romákról".

A 24.hu azt írja, a miniszter mondatai nagy tiltakozást váltottak ki a "roma közéletben", közösségben is. Többek között a korábban a kormánypárt mellett kiálló Kis Grófó is "felháborodásának és értetlenségének" adott hangot.

Lázár János a felháborodás hatására szombaton a kaposvári DPK-gyűlésen kért bocsánatot először.

A közlekedési miniszter WC-takarító cigányokról szóló szavainak lehetséges utóéletéről Mikecz Dániel, az ELTE Társadalomkutató Központ főmunktársa azt mondta, szerinte a Fidesz érzékelte a Lázár szavaiban rejlő veszélyt, de hosszabb távon kell napirenden maradnia a megszólalásnak ahhoz, hogy a kormánypárt támogatottsága érdemben roncsolódjon a "romák" körében. Jól láthatóan ezen dolgoznak most Magyar Péterék.