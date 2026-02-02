Anyaország :: 2026. február 2. 09:45 ::

Epstein többször járt Budapesten; Orbán neve is feltűnik egy sms-váltásban

Egy Magyarországon is dolgozó norvég producerrel próbált meg eladatni egy Király utcai ingatlant Jeffrey Epstein – derül ki az amerikai hatóságok által pénteken nyilvánosságra hozott dokumentumokból. Az RTL Híradó azonosította a lakást, amelyet végül nem értékesítettek.

Egy norvég producer, Haakon Gundersen küldte el a Király utcai lakás címét Epsteinnek e-mail-en 2017 januárjában. Epstein annyit válaszolt erre, hogy "Kérlek, add el, amilyen gyorsan csak tudod".

Az RTL Híradó által átnézett dokumentumokból kiderül, hogy Epstein nagyon sürgette az eladást. A norvég producer azt írta Epsteinnek, hogy néhány héten belül elkelhet az ingatlan 240 ezer euróért.

Többször járhatott Budapesten

Az RTL Híradó információja szerint a lakásnak 2011 óta tulajdonosa egy olyan cég, amely a norvég producerhez köthető. A csatorna szerint az ingatlant végül nem adták el, emiatt konfliktus alakult ki a producer és Epstein között.

A levelezésekből nem derül ki, mire használták a lakást, és ahhoz mi köze volt Epsteinnek, illetve hogy miért akarta, hogy azt sürgősen adja el a producer. Az viszont feltételezhető a nyilvánosságra hozott dokumentumokból, hogy Epstein többször járhatott Magyarországon.

2017 augusztusában azt írta a producernek, hogy Budapesten lesz, 2018 márciusában pedig azt, hogy

Budapesten vagyok, jövök, hogy találkozzunk.

Három hónappal később ismét a magyar fővárosból jelentkezett be, és egy lakásról érdeklődött a producernél:

Budapesten vagyok. Melyik lakás?

Az e-mail után egy évvel Epsteint letartóztatták.

Orbán neve is feltűnik Steve Bannon és Epstein sms-váltásában

Az amerikai kormány által nyilvánosságra hozott Epstein-akták között van egy érdekes sms-váltás Steve Bannon és Jeffrey Epstein között, amelyben Orbán Viktort is említik, vette észre a Válasz Online.

Az sms-váltás 2018 márciusában történt, amikor Bannont már eltávolította Trump Washingtonból (Bannon korábban az elnök kampányigazgatója, majd főtanácsadója volt), és éppen Európában utazgatott, hogy segítsen megszervezni azt a kóserjobboldali európai politikai csoportot, amit végül csak 2024-ben alapítottak meg Patrióták Európáért néven, többek között Orbán Viktor szervezésében.

Az üzenetváltás idején még csak a 2019-es EP-választásra készültek a pártok, és akkor még ez az új szervezet nem jött létre: a Fidesz például egészen 2021-ig a Néppártban maradt.

Bannon ennek ellenére már akkor tanácsadóként tekintett magára, és éppen Lille-ben vett részt a Nemzeti Front (mai nevén Nemzeti Tömörülés) nevű, Marine Le Pen vezette párt gyűlésén. Azért csetelt Epsteinnel, mert utóbbi Párizsban volt, és arról egyeztettek, össze tudnak-e futni a napokban, ha már mindketten Franciaországban időznek.

Az sms-váltás a következő volt:

Bannon: Most a Front tanácsadója vagyok; Salvini / Liga, AfD, Svájci Néppárt, Orbán, Föld és Szabadság; Farage *** jövő májusban európai parlamenti választások lesznek *** 92 mandátumról 200-ra mehetünk *** leállíthatunk bármilyen kriptoszabályozást vagy amit csak akarunk. Epstein: Vettem.

A Föld és Szabadság esetében nem világos, hogy mire gondolhatott konkrétan.

A beszélgetés lényegi része viszont egyértelmű, Bannon arról győzködte Epsteint, hogy az új európai tömb azért lehet jó, mert az üzletei érdekeit lehet érvényesíteni majd általa. Nem sokkal később egyébként Bannon Budapesten is járt, és méltatta Orbán Viktor nagyszerű politikáját, egy magyar kormány által rendezett konferencia vendégeként.

(24 nyomán)