Anyaország, Politikusbűnözés :: 2026. február 2. 10:05 ::

Letartóztatták a korrupt DK-s alpolgármestert

Letartóztatta a bíróság a Demokratikus Koalíció dunaújvárosi alpolgármesterét – tudta meg a Magyar Nemzet. Mezei Zsoltot múlt héten gyanúsította meg vesztegetéssel, majd vette őrizetbe a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség.



Mezei Zsolt (középen) börtönben marad (fotó: duol.hu)

A bíróság szombaton harminc napra elrendelte a korrupciós bűncselekménnyel gyanúsított DK-s dunaújvárosi alpolgármester letartóztatását – derült ki az ügyészség tájékoztatásából. Mezei Zsoltnál csütörtökön tartottak házkutatást a nyomozó ügyészek, majd gyanúsítottként hallgatták ki, és őrizetbe vették.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítja az ellenzéki politikust.

Az alpolgármestert egy közbeszerzési eljárással kapcsolatos üggyel hozták összefüggésbe. Az ügyészség korábbi tájékoztatásából kiderült, hogy egy gazdasági társaság 2020 novembere és 2024 márciusa között vállalkozási szerződés alapján végezte a közép-dunántúli település közútjainak síkosság-mentesítését. A vállalkozási díj éves szinten ötvenmillió forint volt.

A megalapozott gyanú szerint az alpolgármester 2024 januárjában közölte a cég vezetőjével, hogy szeretné, ha részt vennének a következő közbeszerzési eljárásban is, amely iránt már több cég is érdeklődött. Mezei Zsolt a szerződésért cserébe ötszázezer forintot kért. Az ajánlatot az ügyvezető elfogadta, és három alkalommal fizetett is az alpolgármesternek, majd cége el is nyerte a megbízást.

Ez azonban a gyanú szerint nem volt elég Mezeinek, és az újabb vállalkozási szerződés megkötése előtt az alpolgármester a korábbi megállapodásuktól eltérően az öt hónapos téli időszakra vonatkozóan havi ötmillió forintot kért, amelyet a cégvezető visszautasított. Utóbbiból az következik, hogy valószínűleg a besokallt cégvezető fordult a hatósághoz és tett feljelentést.