Anyaország :: 2026. február 11. 16:15 ::

A Mol csoport Líbiában kutat szénhidrogén után

Belép Líbiába a Mol csoport, miután a Repsollal és a Turkish Petroleummal közösen sikeresen pályázott egy földközi-tengeri kutatási területre; a közös vállalkozásban a Repsol lesz a projekt operátora 40 százalékos részesedéssel, a Turkish Petroleum szintén 40 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik, míg a Mol csoport 20 százalékkal - tájékoztatta a magyar vállalat szerdán az MTI-t.

A közleményben jelezték, hogy tavaly márciusban Líbia nemzeti olajtársasága (NOC) 17 év után először írt ki szénhidrogén-kutatási koncessziókat, 22 kutatási területet kínálva. A O7-es blokk több mint 10 300 négyzetkilométer tengeri területet fed le, vízmélysége meghaladja az 1500 métert, Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra található. Mélytengeri jellege jól illeszkedik a partner vállalatok kiterjedt tengeri kutatási tapasztalataihoz.

Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta: a két tapasztalt operátorral való összefogás révén a Mol készen áll arra, hogy hozzájáruljon Észak-Afrika egyik legígéretesebb tengeri kutatási projektjének sikeréhez, és részesedjen annak eredményeiből. A Mol számára a Líbiába való belépés többet jelent pusztán földrajzi terjeszkedésnél, ez a közös fejlesztés jelentős előrelépés lehet a források diverzifikálásában, valamint erősítheti régiónk tengertől elzárt országainak ellátásbiztonságát - fejtette ki az elnök-vezérigazgató.

A tájékoztatásban felidézték, hogy a Mol csoport nemzetközi portfóliójának részeként a vállalat kilenc országban rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel, amelyből nyolc országban termel: Horvátországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban, Egyiptomban és Magyarországon. Annak érdekében, hogy a következő 5 évben a napi termelési szint legalább 90 ezer hordó olajegyenértéket érjen el, a Mol tovább kívánja erősíteni nemzetközi portfólióját, és további stratégiai partnerségek kialakítására törekszik. Ennek megfelelően a közelmúltban együttműködési megállapodásokat írt alá a kazahsztáni nemzeti olajtársasággal (KazMunayGas), az azerbajdzsáni nemzeti olajtársasággal (SOCAR), Törökország nemzeti olajvállalatával (Turkish Petroleum) és legutóbb Líbia nemzeti olajvállalatával (NOC).

Az idén január 30-án a Mol csoport és a NOC által kötött új stratégiai partnerség jelentős lépés a nemzetközi olaj- és gázipari együttműködés bővítése felé. A szándéknyilatkozat, amelyet Budapesten írt alá Hernádi Zsolt és Masoud Suleman, a Líbiai nemzeti olajtársaság elnöke, keretet teremt a két vállalat közötti intenzív együttműködéshez. A megállapodás közös munkatervet vázol fel több kulcsfontosságú területen, beleértve a szénhidrogén-kutatást és -termelést, a technológiai és mezőfejlesztési innovációkat, a nyersolaj-ellátást és a kereskedelmet, valamit az olajipari szolgáltatások lehetőségeit Líbiában.

A partnerség révén a Mol és a NOC célja, hogy bővítsék az együttműködést és új üzleti lehetőségeket azonosítsanak, amelyek mindkét társaság nemzetközi jelenlétét és jövőbeli növekedését erősítik - közölte a Mol.