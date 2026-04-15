2026. április 15. 13:45

Sulyok Tamás azt mondta Toroczkainak, nem akar lemondani politikai nyomásra

A Mi Hazánk elnökével, Toroczkai Lászlóval is egyeztetett a köztársasági elnök a hivatalában szerdán. Sulyok Tamás ezt a Facebook-oldalán közölte.

"A harmadik parlamenti párt, a Mi Hazánk elnökével is egyeztettünk az Országgyűlés előtt álló feladatokról" - olvasható a bejegyzésben.

Frissítés: Toroczkai: nem akar lemondani politikai nyomásra az elnök

Sulyok Tamás köztársasági elnökkel tárgyaltam a Sándor-palotában. Elmondtam, hogy demokráciát, jogállamiságot nem lehet antidemokratikus módszerekkel helyreállítani - írja X-bejegyzésében a pártelnök, alább a folytatás.

Ha Magyar Péter visszaél a hatalmával, és azzal a kétharmados többséggel, amelyet éppen a Fidesz által alkotott igazságtalan, aránytalan választási rendszernek köszönhet, akkor semmivel sem fogja demokratikusabban gyakorolni a hatalmát, mint ahogy a Fidesz tette.

Nem lesz a fékek és ellensúlyok rendszere, ha a Tisza Párt ülteti az általa kiválasztott embert a köztársasági elnök székébe.

Amennyiben Sulyok Tamás nem obstrukcióra készül, hanem az egész nemzetet akarja majd szolgálni, akkor a jelenlegi helyzetben ki kellene töltenie a mandátumát. Sulyok Tamás a kérdésemre jelezte, hogy nem készül obstrukcióra, és politikai nyomásra nem akar lemondani.

Azt is elmondtam, hogy mi alapításunk óta elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy egy párt alkotmányozzon, ezért az alaptörvényt mindig kritizáltuk. Az alkotmány megváltoztatása csak úgy lenne lehetséges, ha a Tisza Párt a kétharmadával élve kiírná az Alkotmányozó Nemzetgyűlést, majd a parlament feloszlatná magát. Ha nem ezt az utat választja, az gyakorlatilag alkotmányos puccs lesz.

Egyúttal a tegnapi nagyváradi eseményekről is tájékoztattam a köztársasági elnököt, és Sulyok Tamás ígéretet tett arra, hogy igyekszik kiállni a nagyváradi magyar katolikus közösség, és a premontrei apát mellett.