2026. április 15. 18:28

21 Kutatóközpont-vezető: a Tiszából kiábrándulók nem a Fidesz, hanem a Mi Hazánk felé mehetnek majd

A Political Capital választás utáni konferenciájának első felében László Róbert, az intézet választási szakértője, Szabó Andrea politológus, szociológus (ELTE TK PTI), Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója, valamint Bódi Mátyás, a Választási Földrajz szakértője értelmezte a vasárnap történteket.



László Róbert, Szabó Andrea, Róna Dániel és Bódi Mátyás (fotó: Papajcsik Péter / Index)

Szabó Andrea egyebek mellett arról beszélt, hogy négy típusú „lázadást” azonosított a politikatudományi értelemben kritikus választáson:

a fiatalok forradalma – Szabó Andreáék A fotelforradalmárok racionális lázadása című könyvükben leírták, hogy „a fiatalok forradalmi állapotban, speciális lázadásban vannak. Nem az utcán fognak lázadni, de elegük van, és ott lesznek a szavazófülkékben, mert megváltozott bennük valami. Rájöttek, hogy képesek beleszólni a politika irányításába, mert valaki lehozta nekik a földre a politikát”. Ebben a csoportban a Rendszerbontó Nagykoncert tette fel az i-re a pontot;

„2025 novemberében volt egy nagymintás kutatásuk a társadalmi integráció különböző szintjeiről. Van egy lokálisan integrált réteg, a helyi közösségeknek a véleményvezérei. Nem pusztán értelmiségeik, hanem a boltos, a fodrász, a kisvállalkozó, akiről már az önkormányzati választáson is azt tapasztaltuk, hogy valami változik a körükben. A Fidesz megsértette ezt a társadalmi réteget, amelyik a legfontosabb támogatója volt még 2022-ben is a választáson”;

„a kis- és közepes vállalkozók lázadása, akik azt vették észre, hogy az elmúlt öt évben nincsenek uniós források, nem kapnak megrendeléseket, és már annyira le vannak osztva a pénzek, hogy nem jutnak forrásokhoz, lassan nem tudnak munkát adni a helyi embereknek”;

„a szendvicsgeneráció forradalma. Azon 40-esek, 50-esek, akiknek van gyermekük, ahogy idős szüleik is, látták az iskolarendszer szétesését, az állam szétesését, és az egészségügy döbbenetes állapotát. A szüleik sorsát az egészségügy, a gyermekek jövőjét az iskolarendszeren keresztül látták, és azt mondták, nem kérjük azt az államot, és azt a kormányt, amelyik ezt az államot működteti. Létrejött egy olyan egyszeri, társadalmi koalíció, amely létrehozta ezt a kritikus választási szituációt.”

Szabó Andrea nem látja, hogy alulról lenne beáramlás a Fideszbe, ami akár az MSZP-forgatókönyvet is elhozhatja a pártnak.

Jó lehetőség előtt a Mi Hazánk Mozgalom

Bódi Mátyás szerint már a 2019-es EP-választáson látszott, hogy a településhierarchia különböző fokain ugyanannyi mi hazánkos volt. Budapestet leszámítva ez később így maradt, ahogy az idei választáson is: „az összes többi pártot meghazudtoló módon az 5-6 százaléknyi szavazattal lefedik az egész országot. A Dél-Alföldön erősebbek, de a Dunántúlon sincsenek nagyon rossz eredményeik”.

Róna Dániel arra hívta fel a figyelmet, gyakori az a tévhit, hogy a Mi Hazánk szavazói többségében másodsorban a Fideszt támogatnák. A 21 Kutatóközpont adatai azt mutatják, hogy körülbelül 35 százalékuk szavazott volna fideszesre, miközben 25 százalékuk tiszásra. „Sokkal heterogénebb tábor, mint ahogy azt elképzeljük” – húzta alá Róna Dániel.

– Ha szeretnének valaha nagy párt lenni, akkor ennél jobb dolog nem történhetett volna – mondta a 21 Kutatóközpont vezetője, aki arra számított, ha a Mi Hazánk a mérleg nyelve, akkor a szavazótáboruk egy részét bármilyen forgatókönyv esetén elveszítették volna.

Most viszont – más ellenzéki párt híján –, a Tiszából később kiábrándulók vélhetően nem a Fidesz, hanem a Mi Hazánk felé mehetnek. Róna Dániel a Fidesz közeli összeomlására nem számít, viszont súlyosbítja a kormánypárt helyzetét, hogy nem egyedüli ellenzéke lesz a Tiszának.

Tisztában volt-e a valósággal a Fidesz vezetése?

Róna Dániel úgy látja, a központi kampányban, Orbán Viktornak és a szűk körének az volt az érdeke, ha ők tudják is, hogy rossz a helyzet, ez az információ minél kevesebb emberhez jusson el.

– A Fideszt mindent megtett, hogy megmásítsa a valóságot, és magabiztosnak tüntesse fel magát, pedig nem volt az. Mindenkire rossz hatással van, ha a reményt kiöljük belőle. Senkitől nem várható el, hogy ugyanolyan lelkesedéssel végezze a munkáját, ha úgyis vereség lesz a vége – mutatott rá Róna Dániel, aki úgy látja, Orbán Viktor tudta, hogy a Tisza vezet.

„A kutatóktól várható az, hogy mondják ki a valóságot, vagy legalább csinálják azt, amit a Századvég. Nekem növelte a Századvég hitelességét, hogy egy közvélemény-kutatást sem publikált a pártpreferenciáról. Nem adta a nevét ahhoz, amihez a Nézőpont, meg a többiek adták. Szerintem a Századvégnél jó kutatók vannak, és tudták, hogy a Tisza vezet, csak ezt egy szűk körön kívül nem mondhatták el” – vélekedett Róna Dániel, aki megjegyezte, volt már része vesztes kampányban, „én is ezt csináltam volna a helyükben. Nem engedtem volna, hogy ez az információ sokakhoz eljusson, mert úgy még nagyobb lett volna a vereség”. Bódi Mátyás ezt azzal egészítette ki, a Fidesz nem engedhette meg magának azt, hogy sérüljön a hatalmon lévő erő képe.

(Index nyomán)