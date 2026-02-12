Anyaország :: 2026. február 12. 10:00 ::

Lakásotthonból javítóba, majd Puzsérék plüssmaci-listájára kívánkozott egy "fiú" Somogy vármegyében

A Kaposvári Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat azzal a fiúval szemben, aki dühében rongált, és gondozóira támadt egy Somogy vármegyei lakásotthonban.

A vádiratban foglaltak szerint a fiatalkorú terheltet kilencéves korában vették nevelésbe, azonban a gondozási helyén agresszív és tiszteletlen viselkedése miatt számos konfliktust generált.

A fiúnak 2025 márciusában egy foglalkozáson kellett volna részt vennie, ami miatt indulatos lett, ezért a foglalkozás helyett a lakásotthon konyhájába indult, ahol a mikróhullámú sütőt leverte, kisebb használati tárgyakat vágott a földhöz, üvegpoharakat tört össze.

A vádlott ezek után sem tudott úrrá lenni dühén, hanem a nevelői szobában a pedagógiai asszisztens arca irányába ütött, amely ütéseket a férfinak alkarjával sikerült kivédenie.

A terhelt pár nap múlva egy játékpisztolyt tartott a gyermekfelügyelő homlokához, majd amikor a sértett megkérte, hogy ezt ne tegye, öklével megütötte a nő csuklóját. A sértett további bántalmazását az egyik nevelt gyermek akadályozta meg közbelépésével. A vádlott ekkor a földre vetette magát és kiabált, aztán az otthonból kifutott az úttestre, szemetesedényt rángatott, és végül az őt nyugtatni próbáló másik gyermekfelügyelőt háton ütötte.

Az ügyészség a Fonyódi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a terhelttel szemben javítóintézeti nevelés alkalmazására tett indítványt - közölték honlapjukon.